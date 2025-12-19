Estadounidenses han gastado más de $2 mil millones en OnlyFans

En los últimos años, los gastos de estadounidenses en OnlyFans han alcanzado cifras impresionantes, superando los dos mil millones de dólares, según recientes reportes.

La plataforma de contenido para adultos, que permite a creadores vender fotos y videos directamente a sus seguidores, ha visto un crecimiento constante tanto en usuarios como en ingresos.

El fenómeno OnlyFans en Estados Unidos

OnlyFans, fundada en 2016, se ha consolidado como una de las principales fuentes de ingresos para creadores de contenido en todo el mundo. En Estados Unidos, la facilidad de acceso y la tendencia hacia la monetización directa han impulsado su uso.

Los datos reflejan que millones de personas se han suscrito a cuentas pagando desde pequeñas propinas hasta membresías mensuales, sumando así un gasto colectivo superior a los dos millones de dólares estadounidenses.

Cómo influye la economía digital en el consumo de contenido

La expansión de la economía digital ha sido clave para entender el éxito de plataformas como OnlyFans. El uso masivo de medios electrónicos y la flexibilización en la creación y distribución de contenido personal han permitido que más personas apuesten por modelos de negocio independientes.

Esto no solo beneficia a quienes crean contenido, sino que también demuestra un cambio en los hábitos de consumo, donde la privacidad y el acceso exclusivo juegan un papel crucial.

Además, la popularidad de OnlyFans ha estado acompañada de debates sobre regulación, privacidad y la transformación de la economía digital.