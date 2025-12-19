Estadounidenses han gastado más de $2 mil millones en OnlyFans

En los últimos años, los gastos de estadounidenses en OnlyFans han alcanzado cifras impresionantes, superando los dos mil millones de dólares, según recientes reportes.
La plataforma de contenido para adultos, que permite a creadores vender fotos y videos directamente a sus seguidores, ha visto un crecimiento constante tanto en usuarios como en ingresos.
El fenómeno OnlyFans en Estados Unidos
OnlyFans, fundada en 2016, se ha consolidado como una de las principales fuentes de ingresos para creadores de contenido en todo el mundo. En Estados Unidos, la facilidad de acceso y la tendencia hacia la monetización directa han impulsado su uso.
Los datos reflejan que millones de personas se han suscrito a cuentas pagando desde pequeñas propinas hasta membresías mensuales, sumando así un gasto colectivo superior a los dos millones de dólares estadounidenses.
Cómo influye la economía digital en el consumo de contenido
La expansión de la economía digital ha sido clave para entender el éxito de plataformas como OnlyFans. El uso masivo de medios electrónicos y la flexibilización en la creación y distribución de contenido personal han permitido que más personas apuesten por modelos de negocio independientes.
Esto no solo beneficia a quienes crean contenido, sino que también demuestra un cambio en los hábitos de consumo, donde la privacidad y el acceso exclusivo juegan un papel crucial.
Además, la popularidad de OnlyFans ha estado acompañada de debates sobre regulación, privacidad y la transformación de la economía digital.
- Estados Unidos gastó alrededor de 2.267 mil millones de euros en 2025, frente a 2.224 mil millones de euros en 2024.
- El Reino Unido gastó alrededor de 456,9 millones de euros en 2025, frente a 448,1 millones de euros en 2024.
- Canadá gastó alrededor de 305,1 millones de euros en 2025, frente a los 290,1 millones de euros de 2024.
- Italia gastará alrededor de 305,1 millones de euros en 2025, frente a 245,1 millones de euros en 2024.
- México gastó alrededor de 250,1 millones de euros en 2025, frente a 209,9 millones de euros en 2024.
- Francia gastó alrededor de 203,4 millones de euros en 2025, frente a 170,7 millones en 2024.
- Australia gastó alrededor de 203,4 millones de euros en 2025, en comparación con 206 millones en 2024.
- Alemania gastó alrededor de 203,4 millones de euros en 2025, frente a los 173,9 millones de euros de 2024.
- Brasil gastó alrededor de 166,7 millones de euros en 2025, frente a 163,5 millones de euros en 2024.
- España gastó cerca de 166,7 millones de euros en 2025, frente a los 132,8 millones de euros de 2024.
- India gastó alrededor de 112,2 millones de euros en 2025, en comparación con 80,4 millones de euros en 2024.
- Polonia gastó alrededor de 75 millones de euros en 2025, frente a 63 millones de euros en 2024.
- Argentina gastó casi 75 millones de euros en 2025, frente a 60,8 millones en 2024.
- Tailandia gastó alrededor de 61,3 millones de euros en 2025, frente a los 59,5 millones de euros de 2024.
- Finlandia gastó alrededor de 61,3 millones de euros en 2025, frente a los 51,5 millones de euros de 2024.
- Chile gastó alrededor de 50,1 millones de euros en 2025, frente a 45,8 millones de euros en 2024.
- Austria gastó alrededor de 50,1 millones de euros en 2025, frente a 41,7 millones en 2024.
- Colombia gastó alrededor de 50,1 millones de euros en 2025, frente a 40,3 millones de euros en 2024.
- Suiza gastó alrededor de 50,1 millones de euros en 2025, frente a 43,7 millones en 2024.
- Los Países Bajos gastaron alrededor de 50,1 millones de euros en 2025, frente a 42,5 millones de euros en 2024.