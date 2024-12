Estadounidense desaparecido fue liberado de una cárcel de Siria tras la caída de Bashar al-Assad

Travis Timmerman, el estadounidense desaparecido por siete meses, fue liberado de una cárcel siria tras la caída del gobierno de Bashar al-Assad.

Con la liberación del hombre se revelaron algunos detalles de cómo Timmerman llegó a Siria y cuáles eran las condiciones de su cautiverio.

De acuerdo con el relato del estadounidense desaparecido, llegó a Siria por la frontera del Líbano como peregrino por motivos espirituales que no detalló.

Travis habló con varios medios de comunicación luego de que ciudadanos reportaran que un extranjero caminaba descalzo por las calles de Damasco.

Una vez que la prensa puso su mirada en el estadounidense, se reveló su identidad y cómo dos hombres armados lo liberaron de las rejas.

El testimonio del estadounidense desaparecido, hace varios meses, revela que las condiciones de su cautiverio no fueron atroces, nunca fue golpeado ni mucho menos torturado.

“Nunca me pegaron. Lo único realmente malo era que no podía ir al baño cuando quería. Solo me dejaban salir tres veces al día para ir al baño”, aseguró Travis Timmerman.

Su historia rápidamente se viralizó y su familia logró identificarlo, aliviando su desesperación después de siete meses de desconocer dónde estaba su familiar.

"Lloré, empecé a llorar, fue muy emotivo", dijo el padrastro del estadounidense desaparecido a la prensa local que le dio seguimiento al caso.

AUSTIN TICE

El caso de Timmerman no es el único. Ahora la búsqueda se concentra en Austin Tice, quien ha estado detenido en Siria desde el 2012.

Por su parte, el nuevo gobierno sirio detalló que se está trabajando en encontrar a Tice para coordinar el regreso a Estados Unidos.