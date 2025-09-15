Estados Unidos y China logran acuerdo clave sobre TikTok

El acuerdo entre Estados Unidos y China sobre TikTok marca un hito en la relación bilateral, en medio de una creciente tensión por temas tecnológicos y comerciales.

Según informaron ambos gobiernos, este pacto inicial podría impedir la prohibición de TikTok en territorio estadounidense, algo que había sido motivo de preocupación para millones de usuarios y empresas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que hablará próximamente con su homólogo chino Xi Jinping para abordar detalles adicionales sobre el futuro de TikTok y otras aplicaciones chinas en EEUU.

Este gesto resalta la importancia estratégica que tienen las plataformas tecnológicas en la economía global y en la diplomacia entre las dos potencias.

El acuerdo se habría centrado en mayores protecciones de datos y nuevas reglas sobre la gestión de la información de los usuarios estadounidenses, así como en la estructura accionaria de la compañía. Esto responde a las preocupaciones de Washington sobre la seguridad nacional y la posible transferencia de datos a entidades chinas.Mientras tanto, TikTok continuará operando normalmente en Estados Unidos al menos durante el proceso de negociación.

La Casa Blanca y Beijing han declarado que seguirán trabajando en una solución permanente, que también podría afectar a otras plataformas tecnológicas chinas.