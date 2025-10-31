Estados Unidos prepara ataques contra instalaciones militares en Venezuela

La administración del presidente Donald Trump habría tomado la decisión de lanzar ataques militares contra instalaciones dentro de Venezuela, según revelaron fuentes cercanas al asunto al Miami Herald. Los bombardeos podrían ejecutarse en cualquier momento, como parte de una nueva fase de la ofensiva estadounidense contra el cartel de Los Soles, organización que Washington acusa de estar dirigida por el mandatario venezolano Nicolás Maduro y altos funcionarios de su gobierno.

De acuerdo con el Wall Street Journal, que dio a conocer la información inicialmente, el objetivo de los ataques sería destruir bases militares presuntamente utilizadas por la red de narcotráfico. Fuentes consultadas aseguraron que los blancos de los operativos ya fueron identificados y podrían ser atacados por aire en cuestión de días o incluso horas, con la intención de desmantelar la cúpula del cartel.

Autoridades estadounidenses estiman que el cartel de Los Soles exporta cerca de 500 toneladas de cocaína al año, distribuidas entre Europa y Estados Unidos. Aunque las fuentes no confirmaron si Maduro sería un objetivo directo, una de ellas afirmó que “su tiempo se está agotando”.

“Maduro está a punto de verse acorralado y pronto podría descubrir que no podrá abandonar el país, incluso si lo intenta. Lo peor para él es que ya hay varios generales dispuestos a capturarlo y entregarlo”, señaló una fuente citada por el Herald.

De concretarse, este movimiento marcaría una escalada significativa en la política estadounidense hacia Venezuela, que desde hace años enfrenta sanciones y presiones internacionales por acusaciones de corrupción y narcotráfico contra miembros del régimen.