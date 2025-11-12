Trump prepara medidas para bajar precios de café y bananas, anuncia el secretario del Tesoro

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, adelantó que en los próximos días se realizará un anuncio “sustancial” relacionado con los precios del café y las bananas, en el marco de los esfuerzos del gobierno de Donald Trump por mitigar los efectos de los aranceles sobre la inflación.

Durante una entrevista con Fox News, Bessent señaló que el mensaje incluirá medidas para productos que no se cultivan en el país, como el café y ciertas frutas tropicales. “Los hogares deberían esperar un anuncio importante en los próximos días”, afirmó.

El incremento de precios ha sido notable: el café subió un 21% interanual en agosto y un 19% en septiembre, según datos oficiales. Las causas incluyen fenómenos climáticos recientes y el arancel del 50% impuesto este año a productos provenientes de Brasil, uno de los principales exportadores.

La Asociación Nacional del Café recordó que la mayoría del grano consumido en EEUU es importado, lo que hace que los precios locales sean especialmente sensibles a las tarifas internacionales.

El propio Trump adelantó que su administración planea “reducir algunos aranceles” para aliviar los costos al consumidor. “Vamos a hacer que entre algo de café”, declaró el mandatario.

Según el Departamento de Agricultura, el 85% de las importaciones de bananas en 2024 provino de Guatemala, Ecuador, Costa Rica y Honduras, países que enfrentan actualmente un arancel adicional del 10% al 15% bajo la nueva política comercial estadounidense.