Estados Unidos inicia ventas de petróleo venezolano tras el derrocamiento de Maduro

La reanudación de las ventas de petróleo venezolano por parte de empresas estadounidenses marca un nuevo capítulo en las relaciones entre EEUU y Venezuela.

Tras años de sanciones que restringían las operaciones petroleras, el cambio de política anunciado el 14 de enero de 2026 permite nuevamente la comercialización del crudo venezolano en el mercado norteamericano.

Según la información publicada en agencias, la licencia otorgada por el Departamento del Tesoro de EEUU autoriza a las compañías locales a comprar, vender y transportar petróleo proveniente de Venezuela, bajo ciertas regulaciones y vigilancia internacional.

El objetivo declarado es incentivar avances democráticos y ofrecer un alivio económico tanto al país sudamericano como a empresas involucradas en la industria energética de ambos países tras la captura y secuestro del presidente Nicolás Maduro.

Impacto en el mercado energético y relaciones bilaterales



El retorno de Venezuela a uno de sus mercados tradicionales puede repercutir en la estabilidad de los precios mundiales del petróleo, al aumentar la oferta disponible.

Analistas consultados subrayan que la medida tiene implicancias tanto económicas como políticas, alentando la posibilidad de una normalización gradual de los lazos entre EEUU y Venezuela, tras largos años de tensiones y bloqueos recíprocos.

Cabe resaltar que esta decisión se suma a recientes gestos diplomáticos, y podría motivar a otros países compradores a reconsiderar sus relaciones comerciales petroleras con Venezuela.