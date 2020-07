Estados Unidos celebra hoy 4 de julio el Día de la Independencia

El 4 de julio de 1776, la histórica fecha en que los representantes de las 13 colonias británicas en Estados Unidos (EEUU) declararon la Independencia como nación. Hoy 4 de julio del 2020 se cumplen 244 años de Independencia.

En enero de 1776, el político y escritor de origen inglés Thomas Paine, considerado uno de los padres fundadores de EE.UU., publicó el ensayo “Common Sense” (“El sentido común”), en el que abogaba por la independencia de las colonias.

Hasta hoy, se trata de una de las obras más vendidas en EE UU y su amplia difusión en aquel momento fue de gran ayuda a la causa revolucionaria.

El 7 de junio de 1776, el abogado de Virginia Richard Henry Lee presentó una moción en la cámara para declarar la independencia. Otros congresistas estaban de acuerdo, pero pensaban que algunas colonias no estaban listas aún.

Se creó un comité para elaborar una declaración de independencia y se le comisionó la tarea a Thomas Jefferson, un abogado y político también de Virginia que años después se convertiría en el tercer presidente de EE UU.

Benjamin Franklin y John Adams revisaron el borrador de Jefferson, manteniendo la idea original, redactaron la declaratoria final.

Los representantes firmaron la Declaración de Independencia un 4 de julio, convirtiendo esa fecha en un día memorable en la historia de Estados Unidos. Años después, el 28 de junio de 1870 las autoridades proclamaron el 4 de julio como un día feriado federal.

Una de las frases más conocidas del acta:

Estados Unidos, que hoy en día es la potencia más grande del mundo, estaba conformada por 13 colonias en la costa este de América del Norte: Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia.

Si bien es cierto, el 4 de julio es una fecha en la que todo ciudadano estadounidense celebra con orgullo, este 2020 no será como otras ocasiones ya que la nación es la más afectada por la pandemia, con cifras alarmantes que lo colocan con la mayor cantidad de contagios y muertes por el coronavirus, y Por otro lado, las protestas contra el racismo también han llegado a paralizar al país.

Las autoridades han recomendado no salir de casa y seguir los protocolos de seguridad impuesto por los estados.

