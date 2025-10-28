Estados Unidos cae en el Índice Global de Paz 2025

El Instituto para la Economía y la Paz (IEP, por sus siglas en inglés) publicó su Informe Global de Paz 2025, revelando que Estados Unidos ocupa el puesto 128 de 163 países, quedando por detrás de naciones como Sudáfrica, Kenia y Uganda.

El estudio, que analiza el 99,7% de la población mundial, evalúa a los países según 23 indicadores que miden la seguridad social, los conflictos internos y externos, y el nivel de militarización.

Según el informe, la paz global se redujo un 0,36% en 2025, marcando el 13.º año de deterioro en los últimos 17 años. En total, 87 países se volvieron menos pacíficos, mientras que 74 mostraron mejoras.

El IEP advierte que el mundo enfrenta mayores tensiones geopolíticas, más conflictos armados y un aumento de la militarización. Actualmente existen 59 conflictos estatales activos, tres más que el año anterior, y 17 países registraron más de 1.000 muertes vinculadas a enfrentamientos en el último año.

Asimismo, los conflictos actuales tienden a ser más internacionalizados y difíciles de resolver: solo el 9% terminó con una victoria decisiva en la década de 2010, frente al 49% en los años 70. Los acuerdos de paz también disminuyeron drásticamente, pasando del 23% al 4%.

Por regiones, Europa Occidental y Central sigue siendo la más pacífica del mundo, aunque lleva cuatro años consecutivos en descenso. En contraste, el Medio Oriente y el Norte de África se mantienen como las zonas menos pacíficas, mientras que Sudamérica fue la única región que registró una mejora general.

En el extremo superior del índice, Islandia conserva su posición como el país más pacífico por 14º año consecutivo, seguido por Irlanda, Nueva Zelanda, Austria y Suiza. En el otro extremo, Rusia aparece como el país menos pacífico, seguido por Ucrania, Sudán, la República Democrática del Congo y Yemen.

El informe concluye que, desde 2008, el mundo se ha vuelto 5,4% menos pacífico, atribuyendo gran parte de este retroceso al incremento de la militarización, un fenómeno que afecta actualmente a más de 100 países.