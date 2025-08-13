Estados Unidos, Brasil y El Salvador frente al informe de derechos humanos

Estados Unidos, Brasil y El Salvador han dejado clara su postura respecto al reciente informe sobre derechos humanos, mostrando la diversidad de opiniones que existen dentro de América Latina y Norteamérica.

El informe, publicado este lunes por una comisión internacional, ha generado una serie de reacciones que van desde la condena hasta el elogio.El informe sobre derechos humanos analiza la situación actual de las libertades civiles, la aplicación de la ley y la protección a grupos vulnerables en distintos países del continente.

Estados Unidos ha condenado firmemente las conclusiones del informe, especialmente aquellas que critican su política migratoria y el tratamiento a minorías. El portavoz del gobierno estadounidense señaló que el informe no refleja los avances ni los retos reales del país.

Por su parte, Brasil aplaudió el enfoque del informe, destacando los avances logrados tanto en la inclusión social como en la reducción de la violencia policial. El gobierno brasileño considera que el documento reconoce los esfuerzos nacionales en materia de derechos humanos, lo que refuerza su política pública en ese ámbito.

El Salvador fue aún más enfático en celebrar el informe sobre derechos humanos, señalando que representa un respaldo a sus medidas de seguridad y a su compromiso con la protección de los ciudadanos. El presidente salvadoreño agradeció el reconocimiento e instó a otros países a seguir su ejemplo.