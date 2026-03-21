La administración de Estados Unidos afirmó que Cuba no puede comprar petróleo ruso en medio del desabastecimiento.

El Departamento del Tesoro dejó claro que Rusia no puede apoyar a Cuba, mientras un buque petrolero se dirige hacia la isla.

El apoyo ruso llega en medio de la intensificación de las sanciones internacionales contra Cuba y las crecientes dificultades energéticas que enfrenta la isla.

Las autoridades estadounidenses recalcaron que mantienen una vigilancia estrecha sobre los flujos energéticos en la región para evitar que cualquier maniobra viole las restricciones internacionales.

Impacto en la crisis energética de Cuba

La falta de acceso al petróleo ruso profundiza la crisis energética que vive Cuba, causando prolongados cortes de electricidad y desabasto en sectores clave.

La isla ya reportaba dificultades para adquirir combustible desde hace tres meses, dependiendo principalmente de las importaciones desde Venezuela.

El aumento del aislamiento energético deja a la población cubana en una situación delicada, mientras el gobierno intenta negociar suministros alternativos que permitan estabilizar la red eléctrica nacional.

Por otro lado, el contexto de sanciones económicas a Rusia dificulta que la isla reciba ayuda petrolera, cerrando las posibilidades de alianzas energéticas que una vez fueron relevantes en la zona.

El Departamento de Estado de EEUU ha subrayado la importancia de mantener estas medidas, argumentando que permiten ejercer presión sobre los gobiernos aliados de Moscú y reforzar la política exterior estadounidense.