Estados Unidos abandonará 66 organizaciones internacionales y profundiza su alejamiento de la cooperación global

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno se retirará de decenas de organismos internacionales, incluidos varios pertenecientes a las Naciones Unidas, al considerar que sus funciones y políticas van en contra de los intereses nacionales del país.

De acuerdo con un memorando dirigido a altos funcionarios de su administración, Washington abandonará 35 entidades no vinculadas directamente a la ONU y 31 organismos de Naciones Unidas, entre ellos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, considerada el principal acuerdo internacional en materia climática y base del Acuerdo de París de 2015.

La decisión también incluye la salida de ONU Mujeres, dedicada a la promoción de la igualdad de género, y del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que trabaja en temas de planificación familiar y salud materno-infantil en más de 150 países. Cabe recordar que Estados Unidos ya había reducido significativamente su financiamiento a este último organismo el año pasado.

El documento oficial señala que, en el caso de las agencias de la ONU, la retirada implica el cese de la participación y del financiamiento, en la medida en que la ley lo permita. Desde el inicio de su actual administración, Trump ha reducido de forma considerable los aportes voluntarios a distintas agencias internacionales.

Entre otros organismos incluidos en la lista se encuentran la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el Foro Internacional de la Energía, el Registro de Armas Convencionales de la ONU y la Comisión de Consolidación de la Paz.

La Casa Blanca justificó la medida al afirmar que estas entidades promueven políticas climáticas radicales, esquemas de gobernanza global y programas ideológicos que, a su juicio, entran en conflicto con la soberanía y la fortaleza económica de Estados Unidos. Hasta el momento, la Secretaría General de la ONU no ha emitido una reacción oficial ante el anuncio.