Estado Islámico se atribuye el ataque terrorista en el aeropuerto de Kabul

Un atentado terrorista tuvo lugar este jueves en el aeropuerto de Kabul en Afganistán. La cadena estadounidense Fox News informó que la explosión fue perpetrada por dos terroristas suicidas que se encontraban en la fila de ciudadanos estadounidenses y británicos que estaban por abordar sus vuelos.

El jefe del Mando Central de EE.UU (CENTCOM), Kenneth McKenzie Jr., declaró que el ataque en el aeropuerto de Kabul fue llevado a cabo por dos terroristas suicidas considerados del Estado Islámico, recoge Reuters.

Gen. McKenzie: At this time, two suicide bombers, assessed to have been ISIS fighters, detonated in the vicinity of the Abbey Gate at Hamid Karzai International Airport and in the vicinity of the Baron Hotel. #HKIA pic.twitter.com/NzLAhpVkCz

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 26, 2021