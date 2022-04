ESSENCE presenta a las estrellas globales de la escena musical Cardi B y Offset junto con su familia en la tapa de su número de mayo/junio con la presentación de su hijo, Wave

Las primeras fotos oficiales de la familia ensamblada de la pareja están en la tapa de ESSENCE

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–ESSENCE siempre ha sido un espacio que nutre, eleva e inspira la noción de familia. La revista tiene el orgullo de anunciar su edición aniversario de mayo/junio 2022 con la realeza del hip-hop, Cardi B and Offset, y su increíble familia, además de la presentación en sociedad de su pequeño hijo, Wave.





En el 52vo año de la revista, y justo después de recibir el premio National Magazine Award for Photography 2022, ESSENCE tuvo el privilegio de que Brande Victorian, editora sénior de entretenimiento, hable con la pareja de “raperos enamorados” sobre todo lo que hace funcionar su matrimonio, de los obstáculos que debieron superar juntos y de la importancia de la familia y la longevidad que piensan alcanzar en la industria del entretenimiento. Lo que hace funcionar su matrimonio es el respeto y la confianza de Cardi B en su esposo, que no solo ha unido a su familia sino que además ha sido un “consiglieri” para garantizar que su esposa siga siendo una artista astuta para los negocios abajo del escenario.

Pese a sus altos y bajos, los Cephus han llegado para quedarse, y su amor es algo digno de ser admirado. El santuario que han creado no solo para ellos sino para sus hijos es evidente a lo largo de un diálogo honesto. Bienvenidos a “The Safe House”.

CARDI B CUENTA CÓMO CONOCIÓ A LOS HIJOS DE OFFSET: “Después de nuestro casamiento, allí fue cuando los conocí. Siempre quise que me amaran, y realmente es así ya que lo expresan permanentemente. Yo siento lo mismo, y espero que siempre tengamos una gran relación”.

OFFSET Y SU FAMILIA: “Es una bendición poder tener a todos juntos y estar junto a una esposa de mentalidad abierta, que los trata como si fueran sus propios hijos. Es cierto que podría haber sido un problema, pero no tuve que pasar por esa situación y es algo hermoso”.

CARDI B HABLA DEL APOYO DE OFFSET: “Cuando tuve a mi bebé, sentí que las cosas iban a estar bien porque sabía la clase de hombre que era con sus hijos. Me es difícil explicarlo, pero veo cuánto ama a sus hijos y lo apasionado que es como padre. Y me encanta que sea así”.

OFFSET Y SU FORMA DE PERMANECER MOTIVADOS: “Puede sonar raro, pero no siempre se puede priorizar el amor. A veces, si se pone al amor por delante de la carrera profesional, se pierde el foco y pueden pasar cosas malas. El amor es importante, saber que se cuenta con ese apoyo, con el respeto mutuo y lo que somos como pareja. Nunca estuve al lado de una mujer que trabajara a la par mía, haciendo lo mismo que hago yo. Eso me excita. Ella hace lo suyo. Le gusta darlo todo, y nada va a interponerse en nuestro amor”.

“Honrar todas las facetas de la paternidad siempre será una prioridad para ESSENCE. Desde la familia Obama (2008) hasta Sean “Diddy” Combs con sus hijas (2019), hemos celebrado con amor la dinámica de la familia afroamericana en nuestras tapas. Los Cephus, una de las parejas más influyentes en la industria musical, nos han permitido echar un vistazo a lo que les permite forjar su lazo familiar sagrado”, señala la editora adjunta Cori Murray. “Como dice Brande Victorian, nuestra editora sénior de entretenimiento, en la nota de tapa de Cardi B y Offset, The Safe House, estamos en presencia de ‘algo para toda la vida’”.

“Hay una patología no explicitada que ha estado atacando y desmantelando intencionalmente la familia afroamericana. Los mismos poderes que han cometido estas impunes atrocidades luego afirman que la culpa de la falta de paridad dentro de la comunidad afroamericana es de la misma institución a la que han desmembrado de forma maliciosa. Durante más de 50 años, ESSENCE tuvo el orgullo de oponer su propia narrativa, que posiciona a nuestras comunidades como símbolos de déficit, optando por contar las historias de resiliencia, valor y fortaleza que han sostenido y alimentado a nuestras familias a lo largo de todo este tiempo”, afirma Caroline Wanga, directora ejecutiva de ESSENCE. Y agrega: “Este mes, celebramos a la familia de Offset y Cardi B. Sabemos que hay muchas formas de definir a una familia, pero la que utiliza esa familia para definirse a sí misma es la más importante. Se trate de hijos biológicos, familias ensambladas o por elección, el núcleo de cada familia es el amor y la conexión que ofrece alegría y consuelo en este maravilloso viaje que es la vida. Factores adicionales, como formar parte de la esfera pública, no hacen más que ampliar la necesidad de que la unidad familiar exhiba un amor y una compasión perfectos en un mundo imperfecto y demandante. Esto es lo que Cardi B, Offset y su familia nos han enseñado una y otra vez. La buena salud de las comunidades afroamericanas y mestizas está basada en las familias que la componen, y además de poner de manifiesto factores determinantes de orden mental, maternal/paternal, físico y de otro tipo para la salud en el número de este mes, creemos que la forma de compartir la historia de esta familia servirá de inspiración para todas las familias para que defiendan lo que ellos, en su carácter único, necesitan y quieren ser, con el objetivo de lograr ser quienes públicamente necesitan y quieren ser.

“No somos solo el sitio al que 31 millones de mujeres afroamericanas sienten como su hogar: somos un lugar seguro para todos los miembros de la comunidad que quieren encontrar recursos, seguridad y un espacio de celebración, tanto para ellos mismos como para sus seres queridos. Y nuestra intención es seguir siéndolo en el futuro”.

El número de mayo/junio de ESSENCE llegará al público el 26 de abril. Para más información sobre el número de este mes, visite ESSENCE.com.

(Reportaje: Brande Victorian, Fotografía: AB + DM)

ACERCA DE ESSENCE COMMUNICATIONS, INC.

Essence Communications, Inc., es la revista líder en su segmento y la única 100 % propiedad de dueños afroamericanos. Somos una empresa de tecnología y comercio a escala dedicada a las mujeres y las comunidades afroamericanas. Con una comunidad compuesta por más de 31 millones de mujeres afroamericanas, ESSENCE inspira a una audiencia global a través de narrativas de diversidad y contenido original inmersivo que está basado en los pilares de CULTURA, IGUALDAD y CELEBRACIÓN. La presencia multiplataforma de la marca en los sectores editorial, de experiencias e Internet incluye tanto a su revista insignia como a plataformas sociales y de video, programas especiales de televisión, libros y eventos exclusivos en vivo, entre ellos Black Women in Music, Black Women in Hollywood, Black Women in Sports, Fashion House, Street Style y ESSENCE Festival of Culture.

