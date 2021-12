Esri y WorldPop se Asocian para Llevar Datos Demográficos Actualizados a los Responsables de la Formulación de Políticas

Los Conjuntos de Datos Cuadriculados Anuales de la Población Ya están Disponibles a través de ArcGIS Living Atlas of the World de Esri

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–La población mundial creció en casi dos mil millones de personas durante los últimos 20 años—casi el 30 por ciento. Dicho crecimiento no se distribuye uniformemente en el tiempo o en el espacio: los extremos incluyen Qatar creciendo en un 400 por ciento y Lituania perdiendo el 25 por ciento. E incluso dentro de los países, la tasa de crecimiento varía. Para respaldar la necesidad de datos de población actualizados que reflejen estos cambios, WorldPop y Esri, el líder mundial en inteligencia de ubicación, se han asociado para incluir los conjuntos de datos demográficos cuadriculados anuales de 1 km de WorldPop en ArcGIS Living Atlas of the World. Los datos cubren 241 países, territorios y dependencias para el período 2000-2020.

“Estos conjuntos de datos son fundamentales para medir y monitorear los cambios sociodemográficos que los acompañan a lo largo del tiempo e informar y respaldar adecuadamente las aplicaciones ambientales, de salud y de desarrollo a nivel local, subnacional, nacional y regional”, indicó el Profesor Andrew Tatem, Director de WorldPop en la Universidad de Southampton. “En este contexto, los conjuntos de datos de distribución de la población detallados, comparables, multitemporales y espacialmente explícitos son un requisito previo fundamental para comunicar el impacto del crecimiento de la población.”

ArcGIS Living Atlas of the World es la colección en evolución de Esri de contenido autorizado, listo para usar y actualizado en forma de mapas, aplicaciones y capas de datos, todos accesibles a través de un navegador web y la mayoría de los productos de Esri.

“Tener los conjuntos de datos demográficos cuadriculados de 1 km de WorldPop disponibles como capas de imágenes en ArcGIS Living Atlas of the World proporciona una comodidad sin precedentes para consultar y analizar la población en cualquier lugar de la Tierra”, explicó Charlie Frye, cartógrafo jefe de Esri. “El hecho de que estos conjuntos de datos ya no necesiten descargarse o ensamblarse previamente antes de su uso resultará en ahorros sustanciales de tiempo y costos para cualquier organización que necesite comprender los cambios recientes de población.”

Las consultas pueden incluir el historial completo de 21 años de cambios en la población de cualquier grupo, incluidos los nacimientos y las cohortes de cinco años de edad. Los resultados de estas consultas pueden ser espacio-temporalmente analizadas utilizando el software ArcGIS de Esri para encontrar patrones. Los conjuntos de datos multitemporales representan la distribución espacial a nivel de celda de la cuadrícula de la población total, las cohortes de edad y sexo y la densidad de población.

“Los conjuntos de datos en cuadrícula de edad y sexo brindan información invaluable sobre la distribución espacial y temporal de grupos demográficos específicos, como niños, personas mayores y mujeres en edad fértil, que se sabe que son más vulnerables que otros y, por lo tanto, deben ser explícitamente considerados en los procesos de toma de decisiones y políticas “, manifestó el Dr. Alessandro Sorichetta, Profesor Asociado de Investigación Geoespacial Aplicada en WorldPop.

Las capas ráster de 1 km, comisariada por el Equipo de Infraestructura de Datos Espaciales de WorldPop dirigido por el Dr. Maksym Bondarenko, están disponibles en ArcGIS Living Atlas of the World para la población por celda de cuadrícula, la densidad de población por celda de cuadrícula y la población por edad y sexo por celda de cuadrícula.

Para obtener más información sobre ArcGIS Living Atlas of the World y otras capas de datos de la población de Esri, visite go.esri.com/livingatlas.

Acerca de WorldPop

WorldPop, iniciado en octubre de 2013 en la Universidad de Southampton, desarrolla métodos y aplicaciones para producir conjuntos de datos geoespaciales abiertos y de alta resolución sobre la distribución de la población, la demografía y la dinámica, con un enfoque principalmente en los países de ingresos bajos y medios, para apoyar el desarrollo, respuesta a desastres y aplicaciones de salud. Las actividades de investigación de WorldPop están diseñadas con acceso abierto total y aplicación operativa en mente, utilizando métodos transparentes, completamente documentados y revisados ​​por pares, para producir resultados fácilmente actualizables con metadatos adjuntos y, cuando sea posible, medidas de incertidumbre. El trabajo de WorldPop contribuye y se beneficia del compromiso directo con múltiples oficinas nacionales de estadística, agencias nacionales e internacionales, universidades, centros de investigación y grandes donantes humanitarios internacionales, produciendo impactos rápidos y fuertes a partir de su investigación. Los conjuntos de datos y análisis de población de WorldPop informan varios informes emblemáticos regionales y globales y son los conjuntos de datos demográficos geoespaciales predeterminados utilizados por muchos gobiernos, organizaciones internacionales, agencias de la ONU y empresas privadas en todo el Mundo. Para obtener más información, visite nuestro sitio web y/o síganos en Twitter.

Acerca de Esri

Esri, líder mundial del mercado en software de sistemas de información geográfica (GIS), inteligencia de localización y mapeo, ayuda a los clientes a desplegar todo el potencial de los datos para mejorar los resultados operativos y comerciales. Fundado en 1969 en Redlands, California, EE. UU., el software de Esri se implementa en más de 350 000 organizaciones a nivel mundial y en más de 200 000 instituciones en América, Asia y el Pacífico, Europa, África y Oriente Medio, incluidas las compañías Fortune 500, las agencias gubernamentales, las organizaciones sin fines de lucro y las universidades. Esri cuenta con oficinas regionales, distribuidores internacionales y socios que brindan asistencia local en más de 100 países en seis continentes. Con su compromiso pionero con la tecnología de información geoespacial, Esri diseña las soluciones más innovadoras para la transformación digital, la Internet de las Cosas (IoT) y los análisis avanzados. Visítenos en esri.com.

Copyright © 2021 Esri. Todos los derechos reservados. Esri, el logotipo del globo de Esri, ArcGIS, The Science of Where, esri.com y @esri.com son marcas comerciales, marcas de servicio o marcas registradas de Esri en los Estados Unidos, la Comunidad Europea o determinadas jurisdicciones adicionales. Otras compañías y productos o servicios que se mencionan aquí pueden ser marcas comerciales, marcas de servicio o marcas registradas de sus respectivos titulares de marca.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Jo Ann Pruchniewski



Relaciones Públicas de Esri



Teléfono celular: 301-693-2643



Correo electrónico: jpruchniewski@esri.com