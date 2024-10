Esri y Autodesk profundizan la integración con ArcGIS Data en Autodesk Forma

Los profesionales de AECO podrán acceder a los datos geoespaciales fidedignos enriquecidos de Esri de manera temprana en las etapas de diseño y planificación

REDLANDS, California--(BUSINESS WIRE)--Esri, líder global en tecnología de sistemas de información geográfica (GIS) e inteligencia de ubicación, junto con Autodesk, Inc. (NASDAQ: ADSK), líder global en tecnología de modelado de información de construcción (BIM) para la industria de arquitectura, ingeniería, construcción y operaciones (AECO), están ampliando su alianza estratégica. Su más reciente iniciativa integra los datos de referencia geoespaciales fidedignos de Esri en Autodesk Forma para transformar las etapas tempranas de diseño y planificación para los profesionales de AECO.





Históricamente, los profesionales de AECO han utilizado distintas herramientas durante la fase de planificación, lo que frecuentemente producía ineficiencias y pérdida de datos. La integración de datos de ArcGIS en Autodesk Forma aborda estos desafíos al ofrecer análisis y datos espaciales uniformes y coherentes desde el principio. Las fortalezas combinadas de las tecnologías GIS y BIM desde el inicio del diseño y la planificación empodera a los equipos con capacidades de mapeo mejoradas y una mayor colaboración que puede ayudar a reducir los costos y los plazos de los proyectos.

“Esri está muy entusiasmado con esta ampliación de su alianza con Autodesk, para que nuestros clientes puedan acceder a una experiencia más transparente que lleve el poder de GIS y BIM a todo el ciclo de vida útil del proyecto por primera vez”, señaló Kathleen Kewley, directora de desarrollo de negocio global de arquitectura, ingeniería y construcción (AEC) de Esri.

Con los datos de ArcGIS integrados en Autodesk Forma, arquitectos y proyectistas pueden comenzar sus diseños con acceso inmediato a un contexto geográfico integral. Esto incluye los mapas base de ArcGIS de Esri y algunas capas de datos de ArcGIS Living Atlas of the World, la colección más completa de información geográfica mundial. Esta integración permite que los arquitectos y los equipos de GIS colaboren sin inconvenientes, accedan rápidamente a los datos y aporten comentarios en tiempo real, lo que permite una toma de decisiones más efectiva y mejores resultados de los proyectos

“A través de esta alianza con Esri, nos hemos comprometido a ofrecer a nuestros clientes la perspectiva geográfica inigualable que ArcGIS aporta al flujo de trabajo de los proyectos de AECO”, explicó Eric DesRoche, director de estrategia de negocios de infraestructura de Autodesk. “Con los datos contextuales de Esri al alcance de la mano, arquitectos y proyectistas pueden usar Autodesk Forma para diseñar teniendo en cuenta ubicación y sostenibilidad, lo que permite lograr proyectos más resilientes que pueden ser más útiles para las comunidades locales”.

A principios de este año, los mapas base de ArcGIS de Esri se integraron con Autodesk Civil 3D y Autodesk AutoCAD para que arquitectos, ingenieros, proyectistas y contratistas puedan acceder a funcionalidades de mapeo y datos geoespaciales detallados. La integración de datos de ArcGIS en Autodesk Forma es el esfuerzo más reciente en una alianza estratégica orientada a unificar GIS y BIM para ofrecer un valor comercial real a los profesionales de AECO.

Para obtener más información sobre los próximos pasos en la alianza entre Esri y Autodesk, visite go.esri.com/forma.

Autodesk

Autodesk, el logotipo de Autodesk, Autodesk Forma, AutoCAD y Civil 3D son marcas comerciales registradas de Autodesk, Inc., y/o sus filiales en los Estados Unidos y/u otros países. El resto de los nombres de marcas, nombres de productos o marcas comerciales pertenecen a sus respectivos titulares.

Acerca de Esri

Esri, líder mundial del mercado de software de sistemas de información geográfica (SIG), inteligencia de localización y cartografía, ayuda a sus clientes a liberar todo el potencial de los datos para mejorar los resultados operativos y empresariales. Fundada en 1969 en Redlands, California, EE. UU., el software de Esri está implantado en cientos de miles de organizaciones de todo el mundo, incluidas empresas de la lista Fortune 500, organismos gubernamentales, instituciones sin fines de lucro y universidades. Esri cuenta con oficinas regionales, distribuidores internacionales y socios que ofrecen asistencia local en más de 100 países de los seis continentes. Con su compromiso pionero con la tecnología y el análisis geoespacial, Esri diseña las soluciones más innovadoras que aprovechan un enfoque geográfico para resolver algunos de los problemas más complejos del mundo situándolos en el contexto crucial de la localización. Visítenos en esri.com.

Copyright © 2024 Esri. Todos los derechos reservados. Esri, el logotipo del globo de Esri, ArcGIS, The Science of Where, esri.com y @esri.com son marcas comerciales, marcas de servicio o marcas registradas de Esri en los Estados Unidos, la Comunidad Europea o determinadas jurisdicciones adicionales. Otras compañías y productos o servicios que se mencionan en este comunicado de prensa pueden ser marcas comerciales, marcas de servicio o marcas registradas de sus respectivos titulares.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Jo Ann Pruchniewski



Relaciones públicas de Esri



Móvil: 301-693-2643



Correo electrónico: jpruchniewski@esri.com