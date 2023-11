Esri se une a Microsoft Fabric para ofrecer capacidades destacadas de análisis espacial

La representación cartográfica interactiva y la exploración de datos de Esri incorporan 140 herramientas y funciones de análisis espacial a la experiencia de los usuarios de Fabric

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–Para satisfacer la creciente demanda de análisis espacial, Esri amplía su alianza estratégica ya consolidada con Microsoft, a través de una plataforma de análisis unificada impulsada por capacidades espaciales. Microsoft Fabric, que ya se encuentra en Disponibilidad General, tal como se anunció hoy en Microsoft Ignite, acelerará el proceso para obtener información y revelar patrones inexplorados, tendencias y conexiones a través de la integración del análisis espacial del software ArcGIS de Esri.





Los especialistas en datos, los ingenieros de datos, los analistas de negocios y sus interlocutores ejecutivos que demandan análisis y visualización espacial dentro de Fabric se beneficiarán significativamente de esta oferta conjunta. La integración de ArcGIS de Esri permitirá que los datos fluyan a través de una organización, ya sea trabajando desde Microsoft OneLake, Microsoft Power BI o sus entornos de ArcGIS. Los usuarios de Fabric tendrán acceso directo a sofisticadas herramientas y funciones de análisis espacial, así como a un amplio catálogo de datos espaciales de fuentes oficiales y acreditadas, para realizar visualizaciones y mapas interactivos e intuitivos.

“Esri y Microsoft están rediseñando la forma de trabajar con datos. Ahora, los especialistas en datos tendrán acceso directo a las principales capacidades de Esri, dentro de sus entornos de Microsoft Fabric”, expresó Jack Dangermond, presidente de Esri. “Nos complace continuar progresando en el trabajo tan importante que realizamos junto a Microsoft y observar la forma en que el poder de los conocimientos espaciales se abre para nuestros clientes compartidos.”

“La integración con Esri permite que nuestros clientes de Microsoft Fabric puedan obtener valiosos conocimientos geoespaciales a través de su poderosa tecnología de análisis espacial”, declaró Arun Ulagaratchagan, vicepresidente corporativo de Azure Data, Microsoft.

La integración de ArcGIS con Fabric estará disponible en el segundo trimestre de 2024.

“Esri y Microsoft son socios estratégicos clave para la Met Office”, declaró el Dr. Niall Robinson, jefe de Productos de Futuros. “Con el desarrollo de nuestra supercomputadora de última generación de Microsoft, nuestros volúmenes de datos crecerán exponencialmente. Seguir ayudando a las personas a tomar mejores decisiones para mantenerse seguras y prosperar requerirá un uso aún mayor de ML/AI, tanto dentro de nuestra organización, como por parte de nuestros consumidores finales”. La incorporación del análisis espacial de Esri en Microsoft Fabric representa un desarrollo nuevo y emocionante con un potencial significativo.”

Para obtener más información acerca del volumen de trabajo del nuevo análisis espacial para Microsoft Fabric, visite go.esri.com/spatial-analytics-in-microsoft-fabric.

Recursos de Microsoft Ignite 2023 y Fabric:

