Esri Se Asocia con ERES y K&A para Crear una Solución Inmobiliaria Geoespacial

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–Esri, líder mundial en inteligencia de localización, anunció hoy que los servicios de desarrollo y comercialización de terrenos de Emirates Real Estate Solutions (ERES) y Khatib & Alami (K&A) utilizarán el sistema ArcGIS de Esri para habilitar geográficamente las soluciones y ofertas de servicios de ERES para el desarrollo de terrenos internacionales y el mercado inmobiliario.

Al incorporar las capacidades de Esri para la recopilación de campo, el análisis espacial y el mapeo en la infraestructura y las soluciones de ERES, ERES ahora puede ofrecer datos en tiempo real como ubicaciones valiosas, evaluaciones de ventas e índices de alquileres. Esto permite a los inversores y entes reguladores fijar una tasación equitativa e impuestos a la propiedad a través de paneles y mapas integrados que brindan un panorama instantáneo del mercado de desarrollo inmobiliario desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en todo momento.

A principios de la década del 2000, el gobierno de Dubái inició una transición financiera para orientarse hacia el turismo y los servicios, al permitir a los inversores extranjeros comprar propiedades de dominio absoluto, lo que ayudó a la ciudad a convertirse en un centro de inversión. Para fomentar y respaldar esta orientación, ERES desarrolló un conjunto de soluciones y durante el proceso adquirió experiencia en el suministro de tecnología y servicios para garantizar inversiones inmobiliarias seguras y eficaces.

“ERES se complace en haber firmado este acuerdo con Esri y K&A, líderes principales en las soluciones catastrales y el dominio de la topografía”, expresó Khalifa Al Suwaidi, director ejecutivo y miembro de la Junta Directiva de ERES. “La visión de ERES [para] experiencias y productos de propiedad intelectual únicos y actuales [es]… desarrollar y lanzar todas las soluciones al mercado más grande… de bienes raíces”.

K&A, empresa de consultoría de planificación, arquitectura e ingeniería urbana y regional, y también socia platino de Esri, aporta décadas de implementación exitosa en Medio Oriente, Asia Central y África. Además, la firma está específicamente calificada para ayudar a los gobiernos y otras entidades inmobiliarias a implementar la plataforma ERES y desarrollar la capacidad local para mantener, operar y ampliar sus soluciones con el paso del tiempo.

“Nos complace colaborar con Esri y ERES en esta iniciativa vital, que brinda a las partes interesadas del sector inmobiliario de los Emiratos Árabes Unidos (United Arab Emirates, UAE) soluciones de TI innovadoras, al incorporar más eficiencia y transparencia al mercado”, indicó Faisal Alami, vicepresidente ejecutivo de K&A. “Nuestra vasta experiencia como integrador líder de sistemas geoespaciales nos ayudará a brindar nuevos niveles de visibilidad y comprensión para los inversores inmobiliarios, lo que respaldará su toma de decisiones y, en última instancia, impulsará la confianza y el crecimiento en el sector”.

“La transformación digital está ocurriendo en todo el mundo a un ritmo sin precedentes y los datos geoespaciales son ahora fundamentales para la mayoría de las empresas y los gobiernos”, expresó Sohail Elabd, director de Esri para Medio Oriente y África. “La plataforma geoespacial ERES es un proyecto único que transporta la tecnología geoespacial al sector inmobiliario a una escala enorme por primera vez en Medio Oriente y África”.

Esta colaboración en torno a una solución inmobiliaria basada en un sistema de información geográfica (Geographic Information System, GIS) brindará a los gobiernos, inversores, desarrolladores, agentes inmobiliarios y propietarios una infraestructura de software única y altamente adaptable, que puede ayudar a impulsar y mantener las economías centradas en el mercado de terrenos.

Para obtener más información sobre la nueva plataforma ERES, ingrese a eres.ae.

Acerca de K&A

Khatib & Alami (K&A) es una empresa de consultoría multidisciplinaria e internacional compuesta por arquitectos, ingenieros, planificadores, tecnólogos y otros especialistas en proyectos. Con 6000 empleados en más de 30 ubicaciones, K&A tiene una vasta experiencia en el trabajo de vanguardia de entornos urbanos que cambian rápidamente, con un amplio conocimiento en el cumplimiento de proyectos importantes complejos dentro de los plazos y presupuestos acordados.

Desde el lanzamiento de su división Geospatial Systems Integration (Integración de Sistemas Geoespaciales) en 1988, K&A se ha convertido en uno de los líderes en su campo, con un equipo de 200 expertos en GIS. K&A ayuda a los clientes gubernamentales y del sector privado a comprender la gran cantidad de información y datos que tienen a su disponibilidad, al brindarles nuevas perspectivas, permitir una mejor toma de decisiones, crear eficiencias y mejorar sus experiencias. Como socia platino de Esri, K&A brinda constantemente soluciones inteligentes innovadoras que abordan los desafíos comerciales y superan las expectativas de los clientes. Para obtener más información, ingrese a www.khatibalami.com.

Acerca de Esri

Esri, líder mundial del mercado en software de sistemas de información geográfica (geographic information system, GIS), inteligencia de ubicación y mapeo, ayuda a los clientes a desplegar todo el potencial de los datos para mejorar los resultados operativos y comerciales. Fundado en 1969 en Redlands, California, EE. UU., el software de Esri se implementa en más de 350 000 organizaciones a nivel mundial y en más de 200 000 instituciones en América, Asia y el Pacífico, Europa, África y Oriente Medio, lo que incluye compañías Fortune 500, agencias gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y universidades. Esri cuenta con oficinas regionales, distribuidores internacionales y socios que brindan asistencia local en más de 100 países en seis continentes. Con su compromiso pionero con la tecnología de información geoespacial, Esri diseña las soluciones más innovadoras para la transformación digital, la Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT) y los análisis avanzados. Visítenos en esri.com.

Copyright © 2021 Esri. Todos los derechos reservados. Esri, el logotipo del globo de Esri, ArcGIS, The Science of Where, esri.com, y @esri.com son marcas comerciales, marcas de servicio o marcas registradas de Esri en los Estados Unidos, la Comunidad Europea o determinadas jurisdicciones adicionales. Otras compañías y productos o servicios que se mencionan aquí pueden ser marcas comerciales, marcas de servicio o marcas registradas de sus respectivos titulares de marca.

