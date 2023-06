Esri se asocia con Databricks e incorpora funciones de análisis espacial a la plataforma Lakehouse

Nuevo acuerdo de colaboración entrega mayor flexibilidad a los científicos de datos para ampliar las capacidades de ArcGIS de Esri

REDLANDS, California.–(BUSINESS WIRE)–Los científicos de datos suelen tener que transformar los gigabytes o terabytes de datos (reunidos a partir de billones de fuentes) en información valiosa para poder encontrar formas nuevas de hacer que sus datos trabajen más. El análisis espacial se ha convertido en un componente fundamental del conjunto de herramientas de la ciencia de datos, porque enriquece con el contexto geográfico todas las formas de datos. De ese modo, los analistas pueden descubrir patrones, hacer predicciones y optimizar los flujos de trabajo para crear eficiencias operativas. Para apoyar las necesidades de estos profesionales, Esri, líder mundial en inteligencia de localización, se asoció con Databricks, la empresa de datos e IA. La colaboración proporcionará a los usuarios las capacidades avanzadas de análisis espacial del software ArcGIS de Esri fácilmente accesibles en la plataforma de big data de Databricks, la Databricks Lakehouse Platform.





“La plataforma Databricks Lakehouse fusiona la ingeniería de datos, la ciencia de datos, el aprendizaje automático y la analítica dentro de una sola plataforma y en muchos casos, los clientes también necesitan un componente espacial potente”, explicó Roger Murff, vicepresidente de asociaciones de productos de Databricks. “Al tener herramientas de geoanálisis que se ejecutan directamente en Databricks, los usuarios puden realizar análisis espaciales a una escala a la que Databricks los tiene acostumbrados”.

Las ofertas de Esri que se integran con la plataforma Databricks Lakehouse son ArcGIS GeoAnalytics Engine y Big Data Toolkit, creadas específicamente para que los usuarios puedan realizar análisis espaciales en grandes conjuntos de datos.

“Las organizaciones y los profesionales de datos que usan Databricks necesitan acceder a herramientas espaciales para en donde realizan su trabajo cotidiano”, afirmó Richard Cooke, director de desarrollo de negocio global de Esri. “Con las soluciones que suministra Esri, los científicos de datos pueden acceder al conjunto más completo de herramientas de análisis espacial disponibles de forma nativa dentro del entorno Databricks”.

Para saber más sobre cómo los usuarios de Databricks pueden aprovechar la tecnología de Esri para facilitar el análisis espacial con grandes volúmenes de datos, visite la página del producto de GeoAnalytics Engine.

Acerca de Esri

Esri, líder mundial del mercado en software de sistemas de información geográfica (GIS), inteligencia de localización y mapeo, ayuda a los clientes a desplegar todo el potencial de los datos para mejorar los resultados operativos y comerciales. Fundado en 1969 en Redlands (California), EE. UU., el software de Esri está implantado en cientos de miles de organizaciones de todo el mundo, incluidas empresas de la lista Fortune 500, organismos gubernamentales, instituciones sin fines de lucro y universidades. Esri cuenta con oficinas regionales, distribuidores internacionales y socios que brindan asistencia local en más de 100 países en seis continentes. Con su compromiso pionero con la tecnología y los análisis geoespaciales, Esri diseña las soluciones más innovadoras que aprovechan un enfoque geográfico para resolver algunos de los problemas más complejos del mundo al enmarcarlos en el contexto crucial de la localización. Visítenos en Esri.com.

Copyright © 2023 Esri. Todos los derechos reservados. Esri, el logotipo de globo de Esri, ArcGIS, The Science of Where, esri.com, y @esri.com son marcas comerciales, marcas de servicio o marcas registradas de Esri en los Estados Unidos, la Comunidad Europea y algunas otras jurisdicciones. El resto de las compañías y los productos o servicios mencionados en el presente pueden ser marcas comerciales, marcas de servicio o marcas registradas de sus respectivos propietarios de marca.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Jo Ann Pruchniewski



Relaciones Públicas, Esri



Celular: 301-693-2643



Correo electrónico: jpruchniewski@esri.com