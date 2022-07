Esri reconoce a la agencia ferroviaria italiana por modernizar la infraestructura

Rete Ferroviaria Italiana recibirá el premio en la Conferencia de Usuarios de Esri

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–El año pasado, la agencia ferroviaria italiana Rete Ferroviaria Italiana (RFI) creó una aplicación utilizando tecnología de sistemas de información geográfica (geographic information system, GIS) de Esri, el líder mundial en inteligencia de ubicación. Llamada StationLAND, la aplicación está diseñada para hacer de las estaciones de tren las piezas centrales de sus comunidades al aumentar la conectividad a las propias estaciones dentro de los pueblos y ciudades. StationLAND mejora la comprensión de cómo y por qué funcionan las estaciones de tren y cómo pueden funcionar mejor.

StationLAND fue diseñado para abordar una necesidad muy específica. “En Italia, los ferrocarriles son una de las cosas que mejor funcionan. Las que han quedado rezagadas son nuestras estaciones”, dijo Luigi Contestabile, jefe de Instalaciones de RFI, quien también dirigió el equipo que creó la aplicación. Como resultado, RFI buscó utilizar la tecnología para comprender cómo las estaciones de tren podrían estar mejor conectadas con sus comunidades, fomentando así más viajes en tren. “La centralidad de las estaciones en nuestra planificación es fundamental para desarrollar la intermodalidad sostenible que necesitamos”, continuó Contestabile.

Esri presentará un premio, Innovaciones Destacadas en Infraestructura y Movilidad Pública, a RFI en la Conferencia de Usuarios de Esri. El premio reconoce el uso de tecnología innovadora por parte de la agencia que aborda problemas de movilidad moderna y su trabajo innovador al hacer que los viajes en tren sean la columna vertebral de las opciones de movilidad en Italia.

“Estamos encantados de que RFI haya elegido a Esri para crear StationLAND, ya que es el uso más integral que ha tenido nuestra tecnología en el transporte inteligente hasta la fecha”, dijo Terry Bills, director global del sector de transporte de Esri. “En última instancia, es una aplicación de ciudad inteligente escalada a nivel nacional, que es un uso sin precedentes de GIS en esta industria”.

Para obtener más información sobre cómo se utiliza GIS para innovar y fortalecer la infraestructura ferroviaria, visite esri.com/en-us/industries/rail/business-areas/infrastructure-property-management.

