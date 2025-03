Esri publica un nuevo libro en un terreno que está en constante evolución: el de los sistemas de información geográfica (GIS) móviles

Getting to Know Mobile GIS es un libro que ofrece una guía integral de soluciones estructuradas para profesionales y estudiantes

REDLANDS, California--(BUSINESS WIRE)--Frases como "primero los dispositivos móviles" y "la era pos-PC" no son solo modas; representan la realidad actual. Dentro de la industria de los sistemas de información geográfica, la internet móvil y la tecnología de GIS para dispositivos móviles cambiaron nuestras maneras de adquirir, visualizar, analizar y difundir la información geoespacial. Con el fin de que los usuarios puedan introducirse en esta parte del ecosistema geoespacial, Esri, líder global en inteligencia de localización, lanzó Getting to Know Mobile GIS. Escrito por el Dr. Pinde Fu, quien lidera el equipo de configuración de servicios profesionales de Esri, el libro es una guía para usuarios de todos los niveles que proporciona principios y tutoriales detallados sobre las actuales tecnologías de vanguardia de GIS para dispositivos móviles.





Dadas su ubicuidad y su capacidad de detectar la ubicación, la tecnología GIS para dispositivos móviles es parte esencial de los sistemas de información geográfica empresarial en diversas industrias. Esto hace que sea fundamental para las operaciones comerciales y el éxito futuro de varios tipos de organizaciones. Como tiene un enfoque del tipo "sin código o con bajo uso de código", Getting to Know Mobile GIS es fácil de entender, y los lectores pueden aprender rápidamente a crear soluciones empresariales. Por ejemplo:

Visualizar datos espaciales en línea y sin conexión a internet

Recopilar datos

Compartir la ubicación

Coordinar el personal

Integrar los flujos de trabajo de la empresa

Getting to Know Mobile GIS es un recurso integral que cubre la suite de tecnologías móviles ArcGIS de Esri e incluye aplicaciones nativas como ArcGIS Survey123, ArcGIS Field Maps, ArcGIS QuickCapture y aplicaciones basadas en un navegador como ArcGIS Dashboards y ArcGIS Experience Builder. Los lectores también pueden adquirir habilidades avanzadas para ampliar el GIS para dispositivos móviles mediante la utilización de ArcGIS Arcade, webhooks, HTML, CSS, JavaScript y los SDK de ArcGIS Maps. El libro explora tipos de aplicaciones conocidas y de fronteras, e incluye servicios basados en la posición, información geográfica voluntaria (VGI), mapeo 3D, realidad virtual (VR) y realidad aumentada (AR).

El Dr. Pinde Fu también es autor del libro Getting to Know Web GIS (Esri Press, 2022) y el autor principal de Web GIS: Principles and Applications (Esri Press, 2010).

Getting to Know Mobile GIS está disponible en formato impreso (ISBN: 9781589488076, US$79.99) y en libro electrónico (ISBN: 9781589488083, US$79.99). El libro se puede comprar en la mayoría de los comercios minoristas en línea de todo el mundo. Los negocios minoristas interesados pueden contactar al distribuidor de libros de Esri Press, Ingram Publisher Services.

