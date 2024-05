Esri publica el mapa más reciente de la cubierta terrestre con datos actualizados del satélite Sentinel-2

Los mapas anuales de alta resolución de 10 metros 2017-2023 disponibles en el programa “ArcGIS Living Atlas of the World” de Esri

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–Esri, líder mundial en inteligencia de localización, en asociación con Impact Observatory, ha publicado un mapa mundial actualizado de uso y cobertura del suelo basado en los datos más actualizados del satélite Sentinel-2 de 10 metros. En la actualización, la Serie cronológica Sentinel-2 10m Land Use/Land Cover incluye nuevos datos de 2023. De este modo, se amplía la serie para incluir la cobertura global del período 2017-2023.





En todo el mundo hay organizaciones que utilizan mapas actualizados de la cubierta terrestre para fundamentar las decisiones políticas y de gestión del suelo en torno a cuestiones como el desarrollo sostenible. Las actualizaciones se realizan todos los años desde 2017. Los cambios interanuales en los mapas pueden ser indicadores clave que ayuden a los analistas y a los responsables de la toma de decisiones a comprender mejor el impacto de los procesos terrestres y de la actividad humana en el medioambiente. Esto, a su vez, puede servir de base a las políticas de gestión sostenible de la tierra.

“Los usuarios pueden realizar comparaciones interanuales de la cubierta terrestre mundial en la actualidad y en el futuro”, explicó Sean Breyer, director del programa ArcGIS Living Atlas of the World de Esri. “Con frecuencia, organizaciones como las agencias de recursos de los gobiernos nacionales deben utilizar estos datos para definir las prioridades de planificación territorial y determinar las asignaciones presupuestarias. Con las actualizaciones anuales de Sentinel-2, los gobiernos, las empresas y los científicos tienen la posibilidad de realizar estas comparaciones de datos de forma más confiable”.

El año pasado, Esri lanzó la aplicación en línea Sentinel-2 Land Cover Explorer, un instrumento dinámico y listo para usar que permite a cualquier persona, en cualquier lugar, observar fácilmente los cambios en estos mapas globales de alta resolución de la cubierta terrestre. Junto con la actualización de contenidos de 2023, se añadieron algunas mejoras al panel de mapas de Sentinel-2 Land Cover Explorer, por ejemplo:

Los usuarios pueden hacer clic en el botón 1:1 para ampliar el lugar de interés con resolución completa de un mapa.

Los usuarios pueden pulsar el botón de la cámara para obtener rápidamente capturas de pantalla de alta resolución.

Con un botón de enlace, los usuarios pueden pulsar y copiar un enlace a la aplicación en su estado actual para compartir fácilmente lo que están viendo.

En el modo de animación, los usuarios pueden descargar videos en formato MP4 en distintas relaciones de aspecto y resoluciones según dónde y cómo quieran compartirlos.

Esri ha desarrollado su serie cronológica Sentinel-2 10-Meter Land Use/Land Cover con imágenes de Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea (ESA) alojadas en Microsoft Planetary Computer y con flujos de trabajo de aprendizaje automático desarrollados por Impact Observatory, socio de Plata de Esri.

La serie cronológica LULC mundial está disponible en línea para más de 10 millones de usuarios de sistemas de información geográfica (GIS) a través de ArcGIS Living Atlas of the World de Esri, la principal colección de información y servicios geográficos, incluidos mapas y aplicaciones. También puede consultarse en la aplicación Sentinel-2 Land Cover Explorer.

Para explorar en línea el mapa recientemente actualizado de cobertura terrestre de Esri, visite livingatlas.arcgis.com/landcoverexplorer.

