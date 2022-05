Esri presentará un avance de ArcGIS para Microsoft Planetary Computer en el Simposio Living Planet

Los usuarios verán de qué manera los datos satelitales globales pueden respaldar los esfuerzos de sustentabilidad

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–Esri, el líder global en inteligencia de localización, presenta ArcGIS para Microsoft Planetary Computer en el Simposio Living Planet (Planeta vivo). La nueva propuesta de Esri, que se lanzará en julio de 2022, permitirá a la audiencia de la Agencia Espacial Europea (European Space Agency, ESA), geógrafos, científicos de datos y otro investigadores observar el planeta.

El Simposio Living Planet en 2022 de ESA se enfoca en el rol de la observación de la Tierra para crear un futuro sustentable y una sociedad resiliente. Los participantes también analizan de qué manera las tecnologías emergentes están revolucionando el uso de la observación de la Tierra y cómo pueden beneficiarse las empresas y la economía.

A fin de respaldar estos objetivos, la propuesta de Esri, que se verá en un avance del evento, permite a los usuarios tener acceso a Microsoft Planetary Computer. Se podrá acceder a este catálogo de múltiples petabytes de datos ambientales globales directamente desde ArcGIS Pro, el software integral de análisis de imágenes. Entre las características, se incluyen las siguientes:

Una interfaz de usuario, además de opciones para guiones y bloc de notas.

Un conjunto de herramientas de análisis listas para usar y funciones de trama creadas para detectar cambios, análisis de series temporales, aprendizaje profundo y mucho más.

Procesamiento sobre la marcha.

La capacidad de los usuarios de compartir sus técnicas comerciales a través de modelos, tableros, aplicaciones personalizadas y más, una vez que se complete la investigación.

Nuevos servicios de imágenes, como el archivo completo de Sentinel-1. Esto se extiende a Sentinel-2 Level-2A, Landsat 8 y 9 Level-2, y Sentinel-2 10m Land Use/Land Cover Timeseries, que ya se encuentran en el ArcGIS Living Atlas of the World.

Los expertos de Esri están disponibles para demostrar esta nueva colección de datos a los asistentes.

Quiénes: Peter Becker, gerente de Imágenes de Productos de Esri Guenter Doerffel, experto en Tecnología para Análisis de Tramas e Imágenes de Esri Dónde: Bonn Conference Center



Management GmbH



Platz der Vereinten Nationen 2



53113 Bonn, Alemania Cuándo: lunes 23 de mayo al viernes 27 de mayo de 2022

Para conocer más sobre cómo Esri está empoderando a los investigadores, visite go.esri.com/research-esa-2022 o visite al personal de Esri en persona durante el Simposio Living Planet de la ESA y el Congreso de la Sociedad Internacional de Fotogrametría y Percepción Remota (International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, ISPRS).

Acerca de Esri

Esri, líder mundial del mercado en software de sistemas de información geográfica (GIS), inteligencia de localización y mapeo, ayuda a los clientes a desplegar todo el potencial de los datos para mejorar los resultados operativos y comerciales.

