Esri presenta ArcGIS Video Server y pone a disposición de los usuarios nuevas funciones de video

La última solución ArcGIS potencia los flujos de trabajo geoespaciales con el análisis avanzado de video

REDLANDS, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Satélites, drones, cámaras de seguridad y sensores, entre otros, captan cada día enormes flujos de imágenes, muchas de ellas en forma de video. Sin embargo, obtener información significativa a partir de los datos de video puede ser difícil y llevar mucho tiempo. Para ayudar a las organizaciones que deben analizar esta valiosa fuente de información y aprovechar todo el potencial de los contenidos de video Esri, líder mundial en inteligencia de localización, lanzó ArcGIS Video Server para ArcGIS Enterprise. Esta innovadora solución permite a los usuarios indexar, buscar, publicar y transmitir fácilmente servicios de video con contexto geográfico y temporal, desbloqueando una gran cantidad de información para las administraciones públicas, la seguridad pública, los servicios públicos y las entidades de arquitectura, ingeniería y construcción (AEC).





“El video georreferenciado es una potente fuente de datos y cada vez se recurre más a él como forma de obtención de imágenes, pero puede llevar mucho tiempo procesarlo para obtener información valiosa”, afirma Rob Elkins, director de gestión de productos de Esri. “Ahora, los usuarios pueden aprovechar este contenido en un formato moderno, basado en la web y accesible en cualquier dispositivo y red, lo que contribuye a que el trabajo con mapas y datos sea más rápido, preciso y fácil de entender en toda la organización”.

Tanto si se trata de revisar datos históricos como de realizar análisis de inteligencia, ArcGIS Video Server puede combinarse con aplicaciones cliente como ArcGIS Excalibur para proporcionar una solución integral que se adapte a las necesidades de una organización. Los departamentos de obras públicas pueden desplegar drones para realizar inspecciones remotas de edificios, aumentando su mano de obra y mitigando el riesgo de los empleados. Los equipos de intervención inmediata pueden utilizar la transmisión de video en directo para vigilar incendios u otras amenazas en el momento en que se producen y dirigir mejor la respuesta. Las empresas constructoras pueden clasificar y analizar imágenes para localizar emplazamientos adecuados para sus proyectos o examinar los cambios del paisaje a lo largo del tiempo.

En la Conferencia de Usuarios de Esri 2023, miembros del equipo OC Survey de Obras Públicas del condado de Orange demostraron cómo utilizaron imágenes de drones y tecnología de sistemas de información geográfica (GIS) para identificar una fuga de agua en el aeropuerto John Wayne. Como pioneros en la adopción de la nueva tecnología, el personal de OC Survey pudo cargar el video del tejado del aeropuerto grabado con un dron en ArcGIS Video Server y, mediante Excalibur, reproducir la grabación junto con la telemetría cartográfica hasta que se descubrió rápidamente la fuga.

La integración del video en los flujos de trabajo de los GIS ofrece una forma más rápida de recopilar datos durante un periodo de tiempo continuo, lo que permite a los usuarios marcar y rastrear objetos en movimiento en una geografía localizada y realizar análisis inmediatos. ArcGIS Video Server también mejora la colaboración entre los equipos de análisis y las partes interesadas con acceso a contenidos de video a través de la web. Los datos visuales espacialmente habilitados revelan información oculta vinculada al hilo conductor de la geografía, impulsando la eficiencia y mejorando la toma de decisiones.

Para obtener más información sobre ArcGIS Video Server y sus funciones, visite esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-video-server/overview.

Esri, líder mundial del mercado de software de sistemas de información geográfica (GIS), inteligencia de localización y cartografía, ayuda a sus clientes a liberar todo el potencial de los datos para mejorar los resultados operativos y empresariales.

