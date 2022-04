Esri Ofrece una Poderosa Tecnología de Mapeo a Cualquier Persona que Tenga la Nueva Herramienta de Narración

StoryMaps permite a los creadores de contenidos unificar experiencias digitales en un solo lugar, lo que promueve la misión de Esri de ofrecer un enfoque geográfico a todas las personas

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–Capturar y compartir las experiencias de vida hoy, a menudo, requiere de múltiples plataformas y herramientas, lo que puede dar como resultado una narración desarticulada. Para satisfacer las necesidades de los creadores de controlar sus narraciones dinámicas e interactivas en un solo lugar, Esri, líder global en inteligencia de localización, lanzó hoy la poderosa herramienta de narración personal StoryMaps. El producto expande las capacidades creativas de Esri a cualquier persona que desee contar y compartir su historia.

Con la tecnología de mapeo de Esri, este software nuevo ofrece el enfoque geográfico a cualquier contenido que apasione a los creadores. Desde documentar su camino ancestral hasta capturar aspectos de la vida diaria o planificar un primer gran viaje posterior a la pandemia, StoryMaps ayuda a capturar los momentos de la vida de una manera digna de esas experiencias.

“En Esri, entendemos que compartir historias es parte de la vida, que todo el mundo es un contador de historias”, afirmó Jack Dangermond, fundador y presidente de Esri. “Cada momento y recuerdo que atesoramos está conectado con una ubicación específica; por eso, facilitamos que las personas viajen a cualquier parte en el mundo a través de una narración enriquecida”.

Esri permite a los autores controlar su narrativa con privacidad incorporada para proteger la propiedad de datos y de contenido automático y crear historias de formas versátiles que reflejen las experiencias mismas. Las personas puede combinar texto y elementos multimedia, como imágenes, videos, audio y enlaces de manera creativa para compartir fácilmente sus experiencias personales, pasatiempos, historia familiar, ascendencia, carteras, viajes y más.

National Geographic Society (NGS), que durante más de 130 años ha estado iluminando y protegiendo el mundo a través de la ciencia, la exploración, la educación y la narración, se asocia con Esri para ofrecer StoryMaps a sus miembros.

“National Geographic Society tiene un largo legado de narración de historias, y hoy sigue siendo fundamental para nuestro trabajo misionero a medida que avanzamos en nuestra comprensión de nuestro planeta y de los demás”, señaló Jill Tiefenthaler, director ejecutivo de National Geographic Society. “Nuestra asociación con Esri enriquece este legado y empodera a nuestros miembros para que compartan historias y experiencias únicas a través de esta innovadora herramienta geoespacial”.

Esri diseñó StoryMaps para permitir que cualquier persona con diferentes habilidades digitales cree contenido personalizado sin necesidad de contar con experiencia en cartografía o diseño web. StoryMaps les permite a los autores hacer lo siguiente:

Generar una historia en un solo lugar. Crear historias versátiles de cualquier duración utilizando sus activos (texto, fotos, videos, audio, etc.) o aprovechar Unsplash para obtener imágenes listas para usar.

Crear historias versátiles de cualquier duración utilizando sus activos (texto, fotos, videos, audio, etc.) o aprovechar Unsplash para obtener imágenes listas para usar. Publicar y compartir su historia con cualquier audiencia. Crear un diario privado, o un enlace no listado para compartir con familiares y amigos, o publicar en todas las plataformas populares de redes sociales. Los autores también pueden insertar historias en sitios web y en blogs.

Crear un diario privado, o un enlace no listado para compartir con familiares y amigos, o publicar en todas las plataformas populares de redes sociales. Los autores también pueden insertar historias en sitios web y en blogs. Agregar mapas interactivos personalizados. Acompañar a los lectores a lo largo de su viaje al agregar un mapa con gráficos y ventanas emergentes o crear un mapa temático para visualizar tendencias.

Acompañar a los lectores a lo largo de su viaje al agregar un mapa con gráficos y ventanas emergentes o crear un mapa temático para visualizar tendencias. Incorporar características atractivas. Mostrar contenido de diferentes formas al usar componentes flexibles que incluyen una línea de tiempo, galería de imágenes, sitios para desplazarse y citas. Todo el contenido se puede organizar en colecciones que funcionan como carpetas.

Mostrar contenido de diferentes formas al usar componentes flexibles que incluyen una línea de tiempo, galería de imágenes, sitios para desplazarse y citas. Todo el contenido se puede organizar en colecciones que funcionan como carpetas. Personalizar la apariencia Elegir entre temas integrados o personalizar un diseño con diferentes fuentes, colores y opciones de diseño.

Elegir entre temas integrados o personalizar un diseño con diferentes fuentes, colores y opciones de diseño. Mantenerse actualizado. Actualizar y publicar historias fácilmente con nuevas funciones y capacidades cada dos semanas. La próximas características incluirán datos geográficamente listos de dispositivos portátiles para mostrar sus últimas actividades al aire libre.

Tiene a su disposición un plan básico gratuito con capacidades de narración esenciales para garantizar que todos los narradores tengan acceso en cualquier momento. Cuando los nuevos usuarios se registren, tendrán acceso gratuito a las funciones prémium con capacidades de narración mejoradas durante los primeros 30 días. Posteriormente, podrán decidir comprar una suscripción prémium mensual o anual a StoryMaps con un costo de 10 USD o 100 USD, respectivamente, o cambiar a la opción de narración básica gratuita.

Para explorar StoryMaps, leer historias y comenzar, visite storymaps.com.

