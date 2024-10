Esri lanza una nueva edición de la guía de diseño de mapas SIG más vendida

Designing Better Maps lleva dos décadas ayudando a los cartógrafos a crear los mapas más espectaculares

REDLANDS, California--(BUSINESS WIRE)--Esri, líder mundial en inteligencia de localización, anunció hoy la publicación de Designing Better Maps: A Guide for GIS Users, tercera edición. Cynthia A. Brewer, la galardonada autora y experta en cartografía, se valió de un sofisticado conjunto de experiencias para crear esta invaluable guía: la investigación académica, la enseñanza, la tutoría y colaboración con estudiantes y analistas, y el trabajo con cartógrafos en diferentes agencias federales.





Con más de 400 ilustraciones a todo color, Designing Better Maps utiliza las mejores prácticas de diseño para la cartografía tanto de referencia como estadística. El libro también incluye orientación profesional con respecto a planificación; utilización de mapas base, escalas y tiempo; empleo de distintos tipos de mapas, etiquetas, y colores; personalización de símbolos; publicación y divulgación de mapas, y mucho más.

Durante más de 19 años, Designing Better Maps: A Guide for GIS Users ha sido una lectura indispensable los para cartógrafos que utilizan la tecnología de los sistemas de información geográfica (SIG) en todos los sectores e industrias, incluidas la administración pública y distintas organizaciones comerciales, creativas y académicas. Esta tercera edición conserva las fieles características del libro de siempre, que se distingue por enfocarse de la manera más clara y eficiente en los conceptos cartográficos básicos, e incluye nuevas prácticas de diseño mejoradas.

Cynthia A. Brewer, profesora de Geografía en la Universidad Estatal de Pensilvania (Pennsylvania State University), imparte cursos introductorios de cartografía y diseño de mapas, al tiempo que asesora a estudiantes de grado que se dedican a la cartografía. Brewer también se desempeñó como asesora de diseño de mapas y atlas para la Oficina del Censo de EE.UU., el Servicio Geológico de EE.UU., el Instituto Nacional del Cáncer (NCI), el Centro Nacional de Estadísticas Sanitarias (NCHS) y el Servicio de Parques Nacionales (NPS). En 2023 recibió la medalla de oro Carl Mannerfelt, máxima distinción de la Sociedad Cartográfica Internacional (ICA), por su destacada contribución a este campo.

Designing Better Maps: A Guide for GIS Users, tercera edición está disponible en edición de bolsillo (ISBN: 9781589487826 84,99 dólares estadounidenses) y como libro electrónico (ISBN: 9781589487833, 84,99 dólares estadounidenses). Este libro puede obtenerse en la mayoría de las tiendas minoristas en línea de todo el mundo. Las tiendas minoristas interesadas pueden ponerse en contacto con el distribuidor de libros de Esri Press, Ingram Publisher Services.

Esri, líder mundial del mercado de software de sistemas de información geográfica (SIG), inteligencia de localización y cartografía, ayuda a sus clientes a liberar todo el potencial de los datos para mejorar los resultados operativos y empresariales. Fundada en 1969 en Redlands, California, EE. UU., el software de Esri está implantado en cientos de miles de organizaciones de todo el mundo, incluidas empresas de la lista Fortune 500, organismos gubernamentales, instituciones sin fines de lucro y universidades. Esri cuenta con oficinas regionales, distribuidores internacionales y socios que ofrecen asistencia local en más de 100 países de los seis continentes. Con su compromiso pionero con la tecnología y el análisis geoespacial, Esri diseña las soluciones más innovadoras que aprovechan un enfoque geográfico para resolver algunos de los problemas más complejos del mundo situándolos en el contexto crucial de la localización. Visítenos en esri.com.

