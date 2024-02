Esri lanza una nueva aplicación de datos del satélite Landsat para ver y analizar cambios en el terreno

Landsat Explorer pone las imágenes satelitales continuas más antiguas al alcance de los responsables de la toma de decisions.

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–Esri, líder mundial en cartografía e inteligencia de localización, anuncia el lanzamiento de Landsat Explorer, una innovadora aplicación en línea que simplifica más que nunca el acceso de las organizaciones a las imágenes multiespectrales de las misiones del satélite Landsat y su análisis. Las imágenes de teledetección y observación de la Tierra desempeñan un papel crucial cuando se trata de ayudar a las organizaciones gubernamentales locales, regionales y nacionales a tomar decisiones bien fundamentadas sobre los recursos naturales, los paisajes creados por el hombre y el medioambiente. La nueva aplicación de ArcGIS Living Atlas of the World de Esri ofrece una facilidad de uso y accesibilidad sin precedentes a las imágenes multiespectrales de nivel 2 de Landsat, lo que permite a las organizaciones tomar decisiones con la máxima información sobre los recursos naturales y el medio ambiente. Con un profundo registro temporal, las imágenes multiespectrales de las misiones del satélite Landsat dan soporte a una amplia gama de aplicaciones de monitoreo terrestre.





“Las imágenes multiespectrales de Landsat son una herramienta fundamental para las organizaciones que deben rastrear y documentar el uso y el cambio del suelo asociados al cambio climático, la urbanización, la sequía, los incendios forestales, la deforestación y otros procesos naturales y actividades humanas”, explicó Sean Breyer, director del programa ArcGIS Living Atlas of the World de Esri. “Estas imágenes son un registro que se remonta a más de 40 años, lo que representa una de las fuentes más valiosas para comprender el cambio que ha sufrido nuestro planeta desde una perspectiva temporal. Los Sistemas de Información Geográfica facilitan el acceso y el intercambio de datos como los de Landsat, pero también permiten a los usuarios obtener y difundir información valiosa a partir de ellos”.

La nueva aplicación permite descubrir y explorar imágenes del Landsat con gran facilidad de uso y resultará especialmente valiosa para las organizaciones que trabajan con imágenes de teledetección y observación de la Tierra. Gestionado conjuntamente por el USGS y la NASA, Landsat es el programa de observación terrestre desde el espacio más antiguo de la historia. El programa Landsat comenzó oficialmente en 1972 con el lanzamiento del Landsat 1, y con el Landsat 4 en 1982, el programa comenzó a proporcionar continuidad de datos entre misiones. Esta continuidad de los datos es fundamental para la observación y el análisis fidedignos de los procesos y cambios de la Tierra a lo largo del tiempo.

Disponibles en ArcGIS Living Atlas of the World, los datos de nivel 2 de Landsat son series temporales dinámicas de imágenes a las que se puede acceder a través del sistema ArcGIS y que se utilizan para impulsar la aplicación web Landsat Explorer. Gracias a una experiencia de usuario intuitiva, la aplicación aprovecha diversas capacidades de ArcGIS para explorar y desentrañar la gran cantidad de información que proporciona Landsat. Algunas de las funciones clave son:

Exploración visual de un mosaico global dinámico de las mejores escenas disponibles de Landsat.

Combinaciones de bandas multiespectrales sobre la marcha e índices para visualización y análisis.

Búsqueda interactiva de escenas por ubicación, sensor, hora y cobertura nubosa.

Cambio visual a lo largo del tiempo con los modos “Swipe” y “Animation”.

Análisis espectral de la vegetación, el agua, la temperatura de la superficie terrestre, etc.

Para explorar la aplicación en línea, entre en livingatlas.arcgis.com/landsatexplorer.

Acerca de Esri

Esri, líder mundial del mercado en software de sistemas de información geográfica (GIS), inteligencia de localización y mapeo, ayuda a los clientes a desplegar todo el potencial de los datos para mejorar los resultados operativos y comerciales. Fundado en 1969 en Redlands (California), EE. UU., el software de Esri está implantado en cientos de miles de organizaciones de todo el mundo, incluidas empresas de la lista Fortune 500, organismos gubernamentales, instituciones sin fines de lucro y universidades. Esri cuenta con oficinas regionales, distribuidores internacionales y socios que brindan asistencia local en más de 100 países en seis continentes. Con su compromiso pionero con la tecnología y los análisis geoespaciales, Esri diseña las soluciones más innovadoras que aprovechan un enfoque geográfico para resolver algunos de los problemas más complejos del mundo al enmarcarlos en el contexto crucial de la localización. Visítenos en esri.com .

