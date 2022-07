Esri lanza un sistema de posicionamiento en interiores orientado a las instalaciones

El software de posicionamiento en interiores, ArcGIS IPS, mejora la eficacia y la seguridad operativas

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–Las aplicaciones de navegación de los teléfonos inteligentes proporcionan a las personas una mayor sensación de libertad personal, permitiéndoles aventurarse eficazmente de un lugar desconocido a otro, sabiendo siempre dónde están. Esa sensación de conocimiento puede desvanecerse rápidamente cuando la persona llega a un aeropuerto, campus corporativo o complejo de centros médicos. Mientras que un sistema de posicionamiento global (Global Positioning System, GPS) no puede encontrar el consultorio de un médico ni ayudar a los médicos a localizar un apartamento dentro de un edificio, un sistema de posicionamiento en interiores sí puede hacerlo. Para satisfacer esta demanda y aportar una nueva comprensión de los patrones de uso en interiores a fin de mejorar la eficacia operativa, Esri, líder mundial en inteligencia de localización, ha lanzado ArcGIS IPS. El nuevo producto permitirá a las organizaciones agregar servicios de localización en interiores en sus instalaciones y campus.

“Los sistemas de posicionamiento en interiores resuelven el problema de la navegación en el último tramo, reduciendo la brecha entre el mundo exterior y el interior”, afirmó Jack Dangermond, fundador y presidente de Esri. “Nos complace ofrecer esta importante capacidad que es otro elemento necesario para completar los sistemas cartográficos holísticos para las organizaciones que aspiran a la transformación digital que proporciona la tecnología geoespacial”.

Los sistemas de posicionamiento en interiores son un salto consecuente hacia la eficacia y la comodidad de las ciudades inteligentes, ya que agrupan funciones para gestionar las instalaciones y supervisarlas para detectar condiciones que puedan afectar a la seguridad. Además, la llegada de esta tecnología es muy oportuna. Se espera que el inventario mundial de metros cuadrados de interior casi se duplique para 2060, según el Informe sobre la situación mundial de 2017 de las Naciones Unidas. Los departamentos de seguridad pública y otros servicios de emergencias necesitarán navegar rápidamente por los espacios interiores para mantener los tiempos de respuesta.

Con ArcGIS IPS, los trabajadores de mantenimiento pueden revisar las solicitudes de servicio para identificar y navegar inmediatamente a una ubicación dentro del edificio donde se necesitan reparaciones. Para informar de un nuevo problema, pueden iniciar sesión y marcar su ubicación, lo que facilita que otros miembros del equipo encuentren ese lugar para realizar un trabajo de seguimiento. Como beneficio adicional, este tipo de automatización reduce los errores que pueden producirse con los informes manuales.

ArcGIS IPS permite servicios de localización en interiores en tiempo real a través de la aplicación móvil ArcGIS Indoors de Esri y en aplicaciones personalizadas creadas con los kits de desarrollo de software (Software Development Kit, SDK) de ArcGIS Runtime. Para implementar el sistema, se instalan señales Bluetooth, también conocidas como iBeacons, en el interior de los edificios. Estos pequeños transmisores de radio unidireccionales envían información que es captada por los dispositivos móviles. La aplicación móvil ArcGIS IPS Setup de Esri capta las señales de radio para localizar los dispositivos móviles de los usuarios. La ubicación del usuario se muestra como un punto azul en el mapa de ArcGIS IPS, de la misma manera que podría mostrarse en las aplicaciones de navegación GPS conocidas.

Además de la señalización en interiores en tiempo real, ArcGIS IPS proporciona a los equipos de sistemas de información geográfica (Geographic Information System, GIS), a los gerentes de las instalaciones y a los altos ejecutivos la captura y el análisis de datos de información de localización. Dentro de los modelos de lugares de trabajo híbridos, estas herramientas son cada vez más demandadas para gestionar la distribución flexible de la asignación de asientos y para compartir las ubicaciones de los usuarios individuales. Esto crea transparencia para identificar al personal en el sitio y mejora la seguridad de los trabajadores presenciales. Al igual que con las aplicaciones de navegación de los teléfonos inteligentes, los usuarios de los dispositivos móviles pueden optar por compartir la ubicación o deshabilitar esta opción.

Para obtener más información sobre ArcGIS IPS, visite nuestro sitio web.

Acerca de Esri

Esri, líder mundial del mercado en software de sistemas de información geográfica (GIS), inteligencia de localización y mapeo, ayuda a los clientes a desplegar todo el potencial de los datos para mejorar los resultados operativos y comerciales. Fundado en 1969 en Redlands, California, EE. UU., el software de Esri se implementa en más de 350 000 organizaciones a nivel mundial y en más de 200 000 instituciones en América, Asia y el Pacífico, Europa, África y Oriente Medio, incluidas las compañías Fortune 500, las agencias gubernamentales, las organizaciones sin fines de lucro y las universidades. Esri cuenta con oficinas regionales, distribuidores internacionales y socios que brindan asistencia local en más de 100 países en seis continentes. Con su compromiso pionero con la tecnología de información geoespacial, Esri diseña las soluciones más innovadoras para la transformación digital, la Internet de las Cosas (IoT) y los análisis avanzados. Visítenos en esri.com.

Copyright © 2022 Esri. Todos los derechos reservados. Esri, el logotipo del globo de Esri, ArcGIS, IPS, Indoors, The Science of Where, esri.com y @esri.com son marcas comerciales, marcas de servicio o marcas registradas de Esri en los Estados Unidos, la Comunidad Europea o determinadas jurisdicciones adicionales. Otras compañías y productos o servicios que se mencionan aquí pueden ser marcas comerciales, marcas de servicio o marcas registradas de sus respectivos titulares de marca.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Jo Ann Pruchniewski



Relaciones Públicas de Esri



Teléfono celular: 301-693-2643



Correo electrónico: jpruchniewski@esri.com