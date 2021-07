Esri Lanza un Nuevo Mapa Predictivo Global de Cobertura del Suelo 2050

Clark Labs se une a Esri para entregar un mapa a los usuarios de todo el mundo que muestra el cambio proyectado a 30 años

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–Esri, el líder global en inteligencia sobre ubicaciones, anunció hoy que lanzará un nuevo mapa global de cobertura del suelo 2050 de alta resolución como parte del Living Atlas de la empresa. Construido en asociación con Clark Labs y utilizando imágenes de satélite de la Iniciativa de Cambio Climático (CCI) de 2010 y 2018 de la Agencia Espacial Europea (European Space Agency, ESA), el mapa permite a los usuarios ver cómo cambiará la cobertura del suelo del mundo dentro de 30 años.





Esta nueva serie de capas analíticas disponibles en el Living Atlas of the World de ArcGIS aprovecha décadas de observaciones históricas junto con patrones de uso y desarrollo del suelo para permitir a los usuarios predecir la cobertura del suelo en 2050. Cada píxel de 300 metros de la Tierra se clasifica según el tipo de cobertura del suelo y la vulnerabilidad de la actividad humana para modificarla. El mapa incluye tres capas cruciales que detallan el cambio en la cobertura del suelo hasta el presente, el riesgo para ese suelo y el cambio futuro proyectado.

“La capacidad de comprender los retos que plantea el cambio climático para el planeta es fundamental para nuestra supervivencia”, afirmó Jack Dangermond, fundador y presidente de Esri. “Pero el poder de ver virtualmente el futuro y visualizar estas cuestiones materiales tal y como podrían desarrollarse mañana es transformador. Este nuevo mapa demuestra una de las formas en que los sistemas de información geográfica (Geographic Information System, GIS) pueden ayudarnos a utilizar la tecnología para construir un mundo más sostenible”.

En junio, Esri publicó el primer mapa global de alta resolución de cobertura del suelo, que apoya la detección de cambios y pone de relieve los cambios planetarios del suelo, especialmente los relacionados con los efectos de la actividad humana. Al igual que esa publicación, los planificadores de todo el mundo pueden utilizar el Mapa global de cobertura del suelo 2050 para comprender mejor la geografía que los rodea con una cobertura del suelo distintiva, así como la actividad humana que los afecta. En concreto, los responsables de la toma de decisiones pueden proyectar los patrones futuros de la cobertura del suelo, lo que les permite evaluar mejor los riesgos de impacto impuestos por el desarrollo o la industria en un lugar determinado.

“Los avances en nuestra comprensión de los procesos de cambio del suelo y el poder de las redes neuronales geoespaciales nos han proporcionado oportunidades sin precedentes para anticipar los cambios ambientales que se avecinan”, señaló J. Ronald Eastman, profesor de Geografía y director de los Laboratorios Clark de la Universidad Clark. “Esto nos da la oportunidad, y la obligación, de ser proactivos en nuestra administración de los recursos naturales”.

Esri publica este recurso de mapeo bajo una licencia Creative Commons para fomentar una adopción mayor y garantizar un acceso equitativo para los planificadores que crean un planeta más sostenible. El contenido estará disponible en ArcGIS Online como servicio de mapas y sus 10 millones de usuarios podrán utilizarlo libremente. También estará disponible para su descarga y visualización. Para explorar el nuevo mapa global de cobertura del suelo 2050, visite https://livingatlas.arcgis.com/landcover-2050/.

Acerca de Clark Labs

Clark Labs se centra en el desarrollo y despliegue de herramientas de modelización y seguimiento geoespacial para el desarrollo sostenible. Fundado en 1987 por el profesor Ron Eastman, de la Escuela Superior de Geografía de la Universidad de Clark, en Worcester (Massachusetts, EE. UU.), la organización ha sido pionera en el desarrollo de herramientas para la modelización del cambio terrestre, la toma de decisiones geoespaciales, el análisis de series temporales medioambientales y el análisis de imágenes por teledetección. En colaboración con organizaciones como la Gordon and Betty Moore Foundation, Esri, Conservation International, World Conservation Society (Sociedad Mundial de Conservación), World Wildlife Fund (Fundación Vida Silvestre Mundial), Google, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Clark Labs aprovecha su base académica para desarrollar herramientas de investigación innovadoras y personalizadas, proporcionar soluciones de software a organizaciones necesitadas y aplicar los conocimientos geoespaciales a una serie de problemas del mundo real.

Acerca de Esri

Esri, líder mundial del mercado en software de sistemas de información geográfica (GIS), inteligencia de localización y mapeo, ayuda a los clientes a desplegar todo el potencial de los datos para mejorar los resultados operativos y comerciales. Fundado en 1969 en Redlands, California, EE. UU., el software de Esri se implementa en más de 350 000 organizaciones a nivel mundial y en más de 200 000 instituciones en América, Asia y el Pacífico, Europa, África y Oriente Medio, incluidas las compañías Fortune 500, las agencias gubernamentales, las organizaciones sin fines de lucro y las universidades. Esri cuenta con oficinas regionales, distribuidores internacionales y socios que brindan asistencia local en más de 100 países en seis continentes. Con su compromiso pionero con la tecnología de información geoespacial, Esri diseña las soluciones más innovadoras para la transformación digital, la Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT) y los análisis avanzados. Visítenos en esri.com.

Copyright © 2021 Esri. Todos los derechos reservados. Esri, el logotipo del globo de Esri, ArcGIS, The Science of Where, esri.com y @esri.com son marcas comerciales, marcas de servicio o marcas registradas de Esri en los Estados Unidos, la Comunidad Europea o determinadas jurisdicciones adicionales. Otras compañías y productos o servicios que se mencionan aquí pueden ser marcas comerciales, marcas de servicio o marcas registradas de sus respectivos titulares de marca.

