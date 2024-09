Esri lanza nuevas versiones de los libros líderes en ventas Python Scripting for ArcGIS Pro

La segunda y la tercera edición de las guías definitivas para la programación de código Python para ArcGIS Pro ya están disponibles

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–Esri, líder global en inteligencia de ubicación, anunció hoy la publicación de Python Scripting for ArcGIS Pro, tercera edición, y Advanced Python Scripting for ArcGIS Pro, segunda edición. Ambos libros incluyen puntos útiles a tener en cuenta, términos clave y preguntas de revisión al final de cada capítulo. Los datos complementarios y los tutoriales están disponibles en Internet.





Pensado para personas con experiencia limitada en programación o scripting, Python Scripting for ArcGIS Pro permite acceder a toda la potencia de Python con instrucciones fáciles de seguir. Comienza con los aspectos fundamentales de programación Python para luego profundizar en la forma de programar scripts Python que funcionen con datos espaciales en ArcGIS Pro. El libro también cubre la forma de uso de herramientas de geoprocesamiento, la descripción, la creación y la actualización de datos, y la ejecución de tareas especializadas. Se incluyen instrucciones paso a paso, ejemplos prácticos y una guía integral para programar scripts que permitan automatizar y mejorar los flujos de trabajo de ArcGIS Pro.

Para quienes tengan una buena base en Python, Advanced Python Scripting for ArcGIS Pro explora cómo desarrollar scripts en herramienta y cuadernos de notas que puedan compartirse, utilizar paquetes de terceros y aprender otras tareas más especializadas. Algunos de los temas clave que se cubren son la creación de funciones y clases personalizadas, la programación de scripts especializados con ArcPy, la creación de herramientas de scripts Python y cajas de herramientas Python, la administración de paquetes y entornos Python, la migración de scripts de Python 2 a 3, NumPy, Pandas y Matplotlib, y la creación y el uso de cuadernos de notas.

El autor de ambos libros, el doctor Paul A. Zandbergen, es profesor en la Universidad de Vancouver Island, donde dicta cursos en tecnología de sistemas de información geoespaciales (GIS) introductoria, análisis y modelado espacial, estadísticas espaciales y programación de GIS. Sus investigaciones han recibido financiamiento de la Fundación Nacional de Ciencias, el Instituto Nacional de Justicia y los Institutos Nacionales de Salud. Además de haber escrito más de 50 artículos en publicaciones y capítulos de libros en el campo, es autor de las ediciones originales de Python Scripting for ArcGIS Pro y Advanced Python Scripting for ArcGIS Pro.

Python Scripting for ArcGIS Pro, tercera edición, está disponible en papel (ISBN: 9781589488014, USD 99,99) y como libro electrónico (ISBN: 9781589488021, USD 99,99). Advanced Python Scripting for ArcGIS Pro, segunda edición, está disponible en papel (ISBN: 9781589488038, USD 99,99) y como libro electrónico (ISBN: 9781589488045, USD 99,99). Este libro puede conseguirse en la mayoría de los minoristas en línea de todo el mundo. Los minoristas interesados pueden comunicarse con Ingram Publisher Services, el distribuidor de libros de Esri Press.

