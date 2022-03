Esri lanza el mapa actualizado de cobertura del suelo con nuevos datos globales

Los mapas de alta resolución de 2017 a 2021 ahora están disponibles en ArcGIS Living Atlas of the World de Esri

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–Gobiernos y empresas de todo el mundo buscan adoptar prácticas más equitativas y sustentables. Muchos también están trabajando para limitar las actividades que contribuyen al cambio climático. A fin de respaldar estos esfuerzos, Esri, el líder global en inteligencia sobre ubicaciones, en asociación con Impact Observatory y Microsoft, está lanzando de manera consistente a nivel global un mapa de cobertura y uso del suelo del planeta de 2017 a 2021 según la información más actualizada del satélite Sentinel-2 con resolución de 10 metros. Además de los nuevos datos de 2021, se incluyen los datos de 2017, 2018, 2019 y 2020 de cobertura y uso del suelo que proporciona el satélite con resolución de 10 metros, lo que ilustra cinco años de cambios en el planeta.

Esta representación digital de las superficies de la Tierra ofrece información detallada y perspectivas sobre cómo se utiliza el suelo. El mapa está disponible en línea para más de 10 millones de usuarios del software de sistemas de información geográfica (geographic information system, GIS) a través de ArcGIS Living Atlas of the World de Esri, la colección más importante de servicios y datos geográficos, incluidos mapas y aplicaciones.

“Estos mapas accesibles, oportunos y precisos son esenciales para comprender cómo cambia rápidamente el mundo, en especial a medida que los efectos del cambio climático se aceleran a nivel global”, afirmó Jack Dangermond, fundador y presidente de Esri. “Los planificadores a nivel mundial pueden usar este mapa para comprender mejor los desafíos complejos y adoptar un enfoque geográfico con respecto a las decisiones sobre la seguridad alimenticia, el uso sustentable del suelo, las aguas superficiales y la gestión de recursos”.

Esri lanzó el año pasado un mapa global de cobertura del suelo de 2020, además de un mapa global de cobertura del suelo de 2050, que muestra cómo podrán lucir las superficies del suelo de la Tierra en 30 años. Con los informes anuales planificados, los usuarios tendrán la opción de realizar comparaciones año tras año para detectar cambios en la vegetación y los cultivos, las extensiones forestales, las superficies sin vegetación y las áreas urbanas.

Estos mapas también proporcionan perspectivas sobre las ubicaciones con información distintiva sobre cobertura y uso del suelo, además de las actividades humanas que lo afectan. Los organismos gubernamentales nacionales encargados de los recursos utilizan datos de cobertura y uso del suelo como base para comprender las tendencias del capital natural, lo que ayuda a definir las prioridades de planificación del suelo y determinar las asignaciones presupuestarias.

Las capas de los mapas de Esri se desarrollaron con imágenes del satélite Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea (European Space Agency, ESA), con flujos de trabajo impulsados por aprendizaje automático del socio Silver de Esri, Impact Observatory, e increíbles recursos informáticos de Microsoft, su socio de larga data. El satélite Sentinel-2 incluye diversas tecnologías, entre ellas instrumentos de imágenes de múltiples espectros y de radar para suelos, océanos y atmósferas, lo que permite monitorear la cobertura de la vegetación, el suelo y el agua, las vías navegables interiores y las áreas costeras.

“Los líderes mundiales deben establecer y alcanzar objetivos ambiciosos para una renovación medioambiental y un desarrollo sustentable”, afirmó Steve Brumby, director ejecutivo y cofundador de Impact Observatory. “Una vez más, Impact Observatory [y] nuestros socios Esri y Microsoft son pioneros en ofrecer un conjunto anual de mapas globales a una escala y velocidad sin precedentes. Estos mapas de cambios en la cobertura y el uso del suelo ofrecen a los líderes de gobiernos, industrias y finanzas una nueva capacidad basada en IA para conocer perspectivas geoespaciales accionables, oportunas y a demanda”.

Esri y Microsoft han publicado este mapa de series temporales con una resolución de 10 metros bajo una licencia Creative Commons para fomentar una adopción mayor y garantizar un acceso equitativo para los planificadores que están intentando crear un planeta más sostenible. Los usuarios pueden manipular las capas del mapa y otras capas de datos con software GIS para crear visualizaciones más dinámicas.

Además de estar disponibles de manera gratuita en ArcGIS Online como servicio de mapa, estos recursos también se pueden descargar y ver. Para explorar el nuevo mapa global de cobertura y uso del suelo de 2021, visite livingatlas.arcgis.com/landcover.

