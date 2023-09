Esri lanza el curso en línea “GIS Course for Climate Action”

Los estudiantes tendrán acceso gratuito al software y a datos geoespaciales

REDLANDS, Calif.–(BUSINESS WIRE)–A medida que los efectos del cambio climático aumentan y se intensifican en todo el mundo, un aspecto que quedó claro es la naturaleza geográfica del problema. La capacidad de hacer frente a un reto geográfico de tal envergadura requiere una tecnología que aporte contexto, algo que la inteligencia de localización proporciona. Para apoyar a las personas que trabajan para lograr este objetivo, Esri, líder mundial en tecnología de sistemas de información geográfica (GIS), anunció hoy que ofrecerá un nuevo curso en línea masivo y abierto (MOOC) que explorará la aplicación de su software para hacer frente a los impactos del cambio climático. El curso gratuito estará disponible este otoño durante seis semanas en el sitio web de Esri Academy e incluye acceso completo a ArcGIS Pro, ArcGIS Network Analyst, ArcGIS Online y otros programas de ArcGIS que utilizan herramientas basadas en la ciencia y datos fidedignos.





“GIS for Climate Action” comienza el 25 de octubre y ofrece una introducción exhaustiva sobre el uso de los programas informáticos de GIS para captar, cartografiar, visualizar, analizar y compartir cantidades ingentes de datos.

Científicos, investigadores, empresarios y responsables políticos confían en los GIS para obtener información que les permita tomar decisiones acertadas. Los participantes en el MOOC adquirirán experiencia en el uso de un paquete de software ArcGIS a medida que trabajan a través de escenarios del mundo real para visualizar los peligros climáticos, analizar los riesgos relacionados con el clima para las personas y los entornos naturales y construidos y determinar dónde implementar soluciones eficaces.

La directora científica de Esri, Dawn Wright, reconocida experta en geografía y oceanografía y primera persona de raza negra que exploró y cartografió las profundidades del Challenger en el Océano Pacífico, será la anfitriona del curso.

“En este MOOC, nos sumergiremos en los principios científicos y exploraremos los indicadores del cambio climático, los riesgos y las opciones para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, proteger a las poblaciones vulnerables y mucho más”, dijo Wright. “Adoptar medidas climáticas positivas puede comenzar con el simple acto de hablar sobre cómo afecta a las personas y los lugares que amas”.

Los videos del curso presentan a Wright manteniendo conversaciones francas con destacados expertos en clima y con personas que adoptan medidas para infundir la sostenibilidad en la educación y en sus comunidades locales. Otros videos presentan debates entre expertos en tecnología de Esri que están en primera línea para ayudar a las organizaciones a comprender y abordar los riesgos climáticos.

Cada sección del curso se centrará en un tema y una aplicación específicos. Desde la determinación de los lugares óptimos para instalar paneles solares hasta la planificación de adaptaciones que mitiguen el elevado calor o la optimización de las rutas de desplazamiento, los participantes explorarán una amplia gama de escenarios utilizando datos reales y potentes herramientas ArcGIS.

“Invito a cualquiera que esté preocupado por el cambio climático y quiera marcar la diferencia a que se anote en este curso”, continuó Wright. “¡También debería ser muy divertido!”.

Los participantes del curso aprenderán a utilizar ArcGIS Dashboards, ArcGIS Instant Apps y ArcGIS StoryMaps para compartir los datos y los resultados de sus análisis mediante productos informativos visualmente atractivos que tengan eco entre los responsables de la toma de decisiones y el público.

“GIS for Climate Action” está abierto a estudiantes de todo el mundo. Todo lo que se necesita para asistir es una cuenta ArcGIS, que es gratuita y fácil de crear en accounts.arcgis.com. Todos los participantes recibirán un certificado al finalizar el curso. La inscripción está abierta hasta el 8 de noviembre.

Para consultar los detalles del curso e inscribirse, visite go.esri.com/gis-for-climate-action-course.

Acerca de Esri

Esri, líder mundial del mercado de software de sistemas de información geográfica (GIS), inteligencia de localización y cartografía, ayuda a sus clientes a liberar todo el potencial de los datos para mejorar los resultados operativos y empresariales. Fundada en 1969 en Redlands, California (EE. UU.), el software de Esri está implantado en cientos de miles de organizaciones de todo el mundo, incluidas empresas de la lista Fortune 500, organismos gubernamentales, instituciones sin ánimo de lucro y universidades. Esri cuenta con oficinas regionales, distribuidores internacionales y socios que ofrecen asistencia local en más de 100 países de los seis continentes. Con su compromiso pionero con la tecnología y el análisis geoespacial, Esri diseña las soluciones más innovadoras que aprovechan un enfoque geográfico para resolver algunos de los problemas más complejos del mundo situándolos en el contexto crucial de la localización. Visítenos en esri.com.

