Esri lanza "Content Store for ArcGIS" para facilitar el acceso de imágenes a pedido y listas para GIS

REDLANDS, California--(BUSINESS WIRE)--Esri, líder mundial en inteligencia de localización, lanza Content Store for ArcGIS, una nueva aplicación web que simplifica el proceso de compra e integración de imágenes satelitales comerciales. Esta aplicación, desarrollada por Esri y SkyWatch, permite a las organizaciones comprar imágenes de alta calidad a Maxar, el socio principal de Esri, así como a otros proveedores líderes. Anteriormente, los usuarios tenían que gestionar varios proveedores e importar datos de forma manual, pero Content Store for ArcGIS agiliza este flujo de trabajo, haciéndolo más sencillo y eficiente.





"Content Store for ArcGIS ofrece una experiencia fluida y a la carta para acceder a imágenes comerciales de primerísima calidad, directamente desde la plataforma ArcGIS", explicó Richard Cooke, director corporativo de Desarrollo de Negocio Global de Esri. "Esta nueva experiencia responde a los retos que nuestros usuarios han compartido con nosotros a medida que el uso de imágenes comerciales se expande cada vez más en sus flujos de trabajo, empresariales o de misión crítica. Estamos convencidos de que esto también añadirá un valor significativo a las fuentes de imágenes abiertas ya disponibles a través de ArcGIS Living Atlas".

"SkyWatch se complace de asociarse con Esri para dar vida a Content Store for ArcGIS", declaró James Slifierz, cofundador y director ejecutivo de SkyWatch. "Nuestra misión es facilitar el acceso a datos geoespaciales de la mejor calidad en la más amplia gama de aplicaciones, y esta integración con ArcGIS es una muestra más de la potencia de la plataforma SkyWatch. Estamos muy contentos de apoyar a los usuarios de Esri en la mejora de sus análisis espaciales con imágenes de alta resolución, y otras formas de datos geoespaciales en el futuro".

Además de los socios de lanzamiento, Esri y SkyWatch colaborarán para añadir otros proveedores de forma continuada a Content Store for ArcGIS, con el fin de ofrecer a los usuarios una flexibilidad aún mayor para encontrar y adquirir los contenidos que mejor se adapten a las necesidades de su trabajo.

"Estamos orgullosos de continuar nuestra asociación de décadas con Esri aumentando los mapas base de imágenes de Maxar ya disponibles a través de ArcGIS Living Atlas of the World", declaró Paul Granito, director general y vicepresidente sénior de Maxar. "Nos hemos asociado con Esri y SkyWatch para proporcionar a Content Store for ArcGIS acceso a nuestras imágenes más actuales y de muy alta resolución con lo que ayudaremos a los usuarios que necesitan un acceso sin complicaciones a esos datos dentro de ArcGIS. Estamos deseando dar más capacidades a la comunidad geoespacial con nuestros datos para permitir flujos de trabajo críticos y una mejor toma de decisiones organizativas".

Las imágenes de series de datos abiertos como Landsat o Sentinel son un activo valioso para las organizaciones que utilizan datos geoespaciales en sus flujos de trabajo. Pero cada vez más, los usuarios de campos como la gestión del territorio, la planificación urbana, el desarrollo sostenible, la gestión de riesgos de activos y la planificación de infraestructuras necesitan imágenes de satélite más diversas, actualizadas y de mayor resolución que nunca. Content Store for ArcGIS elimina los obstáculos que supone adquirir e integrar estas imágenes comerciales. En lugar de navegar por varios portales de proveedores y contratar con cada uno de ellos por separado, los gestores de adquisición de datos de la empresa pueden iniciar sesión y comprar imágenes directamente en ArcGIS utilizando las credenciales que ya tienen. Esta integración no solo agiliza el proceso de adquisición de imágenes comerciales, también complementa la gran cantidad de datos disponibles en ArcGIS Living Atlas y otros repositorios públicos, mejorando el valor y la funcionalidad generales para los usuarios de ArcGIS.

Para obtener más información Acerca de Content Store for ArcGIS, visite esri.com/arcgis-blog/products/arcgis-online/imagery/access-commercial-imagery-in-arcgis/.

