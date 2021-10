Esri lanza ArcGIS GeoBIM, y aporta contexto espacial a las operaciones de AEC

El nuevo producto se conecta con Autodesk Construction Cloud para unir GIS y BIM

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–Los desafíos globales de la construcción, desde la disponibilidad de viviendas asequibles hasta el estrés de la infraestructura como resultado del cambio climático, han crecido en los últimos años. Como resultado, los gobiernos y las organizaciones comerciales necesitarán invertir miles de millones de dólares en la próxima década en procesos de mitigación y recuperación. Al adoptar la tecnología de modelado de información de construcción (Building Information Modeling, BIM) y sistema de información geográfica (Geographic Information System, GIS), la industria de arquitectura, ingeniería y construcción (Architecture, Engineering, and Construction, AEC) mejoró la eficiencia de la construcción, el diseño y las operaciones. Al reconocer los beneficios para los resultados del proyecto que presentaría un software de BIM y GIS combinado, Esri, líder mundial en inteligencia de ubicación, unió fuerzas con Autodesk en 2017. La asociación produjo nueva tecnología, al integrar el poder del mapeo en el proceso de BIM.

Hoy, Esri lanza un nuevo producto que amplía la capacidad de los equipos de proyectos de BIM para beneficiarse de GIS. ArcGIS GeoBIM ofrece una experiencia basada en web innovadora y fácil de usar para que los equipos de AEC exploren y colaboren mediante el uso de datos de múltiples sistemas en un contexto geoespacial. ArcGIS GeoBIM se conecta a Autodesk BIM Collaborate Pro, un software de colaboración de diseño, coordinación y coautoría de modelos basado en la nube incorporado en la Autodesk Construction Cloud.

“Con muchas iniciativas globales en marcha para mejorar las prácticas de construcción, diseño y planificación, es fundamental que los actuales profesionales de AEC puedan colaborar con una visión común de los activos en un contexto geoespacial”, expresó Jack Dangermond, fundador y presidente de Esri. “La capacidad de operar sin datos en silos brinda a los profesionales de AEC la flexibilidad que necesitan para trabajar juntos y enfrentarse a los desafíos de construir en el futuro a una escala sin precedentes”.

ArcGIS GeoBIM brindará a los líderes del proyecto y las partes interesadas en industrias como la infraestructura, la construcción, la planificación, el agua y el transporte una visión común de la ubicación de los activos, los costos, los problemas, los riesgos y los plazos a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

“La conexión de nube a nube de Autodesk y Esri aporta a nuestros clientes compartidos una experiencia unificada y la información que necesitan al alcance de la mano, independientemente de si se trata de datos de BIM o GIS”, expresó Amy Bunszel, vicepresidenta ejecutiva de Soluciones de Diseño de AEC de Autodesk. “Esto mejorará la eficiencia y la toma de decisiones durante la planificación, la construcción y las operaciones. En última instancia, nuestra colaboración ayudará a permitir que la industria brinde una infraestructura más sostenible y resistente”.

Los miembros del equipo de AEC pueden realizar un seguimiento de los problemas de diseño, coordinación, calidad, seguridad y puesta en marcha al vincular datos de Autodesk BIM Collaborate con ArcGIS GeoBIM.

“Lo que necesitamos es una fuente única y autorizada de un punto de acceso verdadero para todos los miembros de nuestro equipo, una forma de reunir datos e información que se origina en múltiples formatos”, expresó Darin Welch, vicepresidente asociado de HNTB y gerente de Participación Geoespacial y Virtual a nivel nacional. “La conexión ArcGIS GeoBIM de Esri con Autodesk Construction Cloud combina flujos de trabajo de encuesta, diseño y planificación que ofrecen una experiencia de datos de BIM-GIS combinada que otorga nuestro equipo una toma de decisiones más informada”.

ArcGIS GeoBIM está disponible para un uso generalizado a partir del 4 de octubre de 2021. Para obtener más información y mantenerse actualizado sobre las últimas ofertas, ingrese a go.esri.com/geobim-pr.

Acerca de Esri

Esri, líder mundial del mercado en software de sistemas de información geográfica (GIS), inteligencia de localización y mapeo, ayuda a los clientes a desplegar todo el potencial de los datos para mejorar los resultados operativos y comerciales. Fundado en 1969 en Redlands, California, EE. UU., el software de Esri se implementa en más de 350 000 organizaciones a nivel mundial y en más de 200 000 instituciones en América, Asia y el Pacífico, Europa, África y Oriente Medio, incluidas las compañías Fortune 500, las agencias gubernamentales, las organizaciones sin fines de lucro y las universidades. Esri cuenta con oficinas regionales, distribuidores internacionales y socios que brindan asistencia local en más de 100 países en seis continentes. Con su compromiso pionero con la tecnología de información geoespacial, Esri diseña las soluciones más innovadoras para la transformación digital, la Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT) y los análisis avanzados. Visítenos en esri.com.

Copyright © 2021 Esri. Todos los derechos reservados. Esri, el logotipo del globo de Esri, ArcGIS, GeoBIM, The Science of Where, esri.com y @esri.com son marcas comerciales, marcas de servicio o marcas registradas de Esri en los Estados Unidos, la Comunidad Europea o determinadas jurisdicciones adicionales. Otras compañías y productos o servicios que se mencionan aquí pueden ser marcas comerciales, marcas de servicio o marcas registradas de sus respectivos titulares de marca.

Autodesk y Autodesk Construction Cloud son marcas comerciales registradas de Autodesk, Inc., en los Estados Unidos u otros países.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Jo Ann Pruchniewski



Relaciones Públicas de Esri



Teléfono celular: 301-693-2643



Correo electrónico: jpruchniewski@esri.com