Esri, la ONU y GEO Blue Planet lanzan una herramienta de salud del agua

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–Esri, líder mundial en inteligencia de ubicación, anunció hoy una nueva herramienta abierta y gratuita que está poniendo a disposición de los países que buscan mejorar sus aguas costeras. La herramienta utiliza un análisis en tiempo real que permite a los países controlar la calidad del agua costera y utilizar esa información para orientar las políticas y reducir la contaminación de fuentes terrestres.

Un equipo de Esri, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y GEO Blue Planet se asociaron para desarrollar este nuevo enfoque estadístico que utiliza datos satelitales y tecnología geoespacial para apoyar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (Sustainable Development Goal, SDG) de las Naciones Unidas para prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo para el 2025. El equipo recibió el Premio SDG 2020 del Grupo de Observaciones de la Tierra (Group on Earth Observations, GEO) para la Categoría Especial, Colaboración, en reconocimiento a la nueva herramienta que construyeron.

“Creemos que la ciencia abierta es buena ciencia y una forma de reafirmarla como un bien público global”, señaló Dawn Wright, científica en jefe de Esri. “Esta colaboración demuestra esa filosofía al compartir la metodología desarrollada conjuntamente y los datos resultantes de una manera accesible”.

Muchos países dependen de la salud de sus ecosistemas costeros para impulsar sus economías (turismo, pesca, recursos naturales) y proporcionar fuentes de alimentos sostenibles a sus poblaciones. Se ha demostrado que el uso de fertilizantes y otros productos químicos que se escapan de la tierra y llegan a las costas del océano provocan la proliferación de algas marinas que pueden alterar los ecosistemas y la salud humana. Al medir las concentraciones de algas marinas por encima de lo normal, este nuevo análisis proporciona un punto de partida para lograr la meta del SDG de limitar la contaminación marina.

Este proyecto empodera a los países, especialmente a las naciones en desarrollo, con la información que necesitan para comprender los impactos potenciales en la calidad del agua costera, abordar esos impactos y tener datos actualizados de manera rutinaria para comprender e informar su progreso a las Naciones Unidas como parte de la iniciativa del SDG. Si bien los gobiernos y las organizaciones de todo el mundo ya pueden realizar estos análisis, este proyecto transforma los datos globales sin procesar en información procesable para facilitarles la toma de decisiones mejor informadas.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG), adoptados por las Naciones Unidas requieren informes oportunos y objetivos, y las métricas suelen ser autoinformadas por cada país. Sin embargo, muchas naciones no tienen la capacidad para realizar análisis ambientales continuos. Esta colaboración proporciona análisis automatizados para todos los países costeros del mundo.

El programa de premios SDG de GEO, que honró esta colaboración, reconoce la excelencia en las prácticas, el análisis y la presentación de informes de desarrollo sostenible mediante el uso de observaciones de la Tierra. Los premios reconocen la productividad, el ingenio, la competencia, la novedad y las comunicaciones ejemplares de resultados y experiencias en el uso de las observaciones de la Tierra para los SDG.

La metodología de esta asociación, ahora incluida en el Manual mundial de estadísticas oceánicas de las Naciones Unidas, también se puede aplicar en otros entornos donde sea necesaria y modificar para trabajar en muchas escalas geográficas. Para ver los resultados del análisis inicial y los productos de información, visite el sitio central en chlorophyll-esrioceans.hub.arcgis.com.

