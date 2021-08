Esri firma un protocolo de buena fe con Atlas University

La institución turca ofrecerá capacitación en GIS y proporcionará un espacio para la investigación y el desarrollo

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–Esri, el líder global en inteligencia de ubicación, anunció hoy que firmó un protocolo para extender la cooperación con Atlas University en Estambul, Turquía, a través de su distribuidor, Esri Turkey. Al hacerlo, Atlas University busca que los estudiantes aprendan y desarrollen la aplicación de tecnología geoespacial en todas sus actividades.

Atlas University se estableció en 2018 y su objetivo es utilizar soluciones de sistemas de información geográfica (geographic information system, GIS) en sus unidades relacionadas, especialmente en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Naturales. Para este propósito, el Centro de Educación Continua (AtlasSEM) de la universidad también funcionará como una sede de los GIS. Este centro se destinará a la capacitación en GIS, utilizando la tecnología de Esri, y los cursos se incluirán en los contenidos de capacitación en línea ofrecidos por AtlasSEM. Además, la institución llevará a cabo actividades de investigación y desarrollo en forma conjunta en el campo de los GIS.

Al evaluar el protocolo, el presidente de la Junta Fiduciaria de Atlas University, Dr. Yusuf Elgörmüş, destacó la cooperación entre Atlas University y Esri Turkey y señaló: “De cara al futuro, creo firmemente que los estudios de I+D contribuirán a la transformación del potencial científico de nuestra universidad en valor económico”. Continuó diciendo que espera que la cooperación ayude a Atlas University a desarrollarse para comercializar los derechos de propiedad intelectual y aumentar la investigación industrial y el índice de iniciativa empresarial e innovación.

“No dudamos ni un instante en cooperar con Atlas University, una universidad vanguardista y dinámica en los campos de educación e I+D”, afirmó Barış Uz, director ejecutivo de Esri Turkey. “Es una institución que comprende la importancia de los GIS y respalda todo tipo de esfuerzos y estudios al respecto, con el objetivo de aumentar la educación geográfica en nuestro país”.

Durante el primer año académico, aproximadamente 1000 estudiantes se unieron a la capacitación de ArcGIS en el lugar y se espera que muchos más se unan de manera remota.

“Seguimos trabajando con entusiasmo para cumplir los objetivos que establecimos juntos”, agregó Uz. “En Esri Turkey, trabajamos para difundir la visión y la tecnología de Esri en el país, especialmente para nuestros jóvenes a fin de poder reunir a todo tipo de personas. Creemos en la creación de nuevos caminos en Turquía y esperamos que esta cooperación sea beneficiosa para todos aquí”.

Con más de 50 años de experiencia apoyando el uso de tecnología geoespacial en instituciones académicas, Esri tiene como objetivo garantizar que los GIS se utilicen de manera eficaz en todos los niveles de educación como parte de la visión de “aprendizaje permanente” de la empresa.

Para obtener más información acerca del nuevo centro de educación de Esri en Atlas University, visite atlas.edu.tr/en/surekli-egitim-uygulama-ve-arastirma-merkezi/.

Acerca de Esri

Esri, líder mundial del mercado en software de sistemas de información geográfica (GIS), inteligencia de localización y mapeo, ayuda a los clientes a desplegar todo el potencial de los datos para mejorar los resultados operativos y comerciales. Fundado en 1969 en Redlands, California, EE. UU., el software de Esri se implementa en más de 350 000 organizaciones a nivel mundial y en más de 200 000 instituciones en América, Asia y el Pacífico, Europa, África y Oriente Medio, incluidas las compañías Fortune 500, las agencias gubernamentales, las organizaciones sin fines de lucro y las universidades. Esri cuenta con oficinas regionales, distribuidores internacionales y socios que brindan asistencia local en más de 100 países en seis continentes. Con su compromiso pionero con la tecnología de información geoespacial, Esri diseña las soluciones más innovadoras para la transformación digital, la Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT) y los análisis avanzados. Visítenos en esri.com.

Copyright © 2021 Esri. Todos los derechos reservados. Esri, el logotipo del globo de Esri, ArcGIS, The Science of Where, esri.com y @esri.com son marcas comerciales, marcas de servicio o marcas registradas de Esri en los Estados Unidos, la Comunidad Europea o determinadas jurisdicciones adicionales. Otras compañías y productos o servicios que se mencionan aquí pueden ser marcas comerciales, marcas de servicio o marcas registradas de sus respectivos titulares de marca.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Jo Ann Pruchniewski



Relaciones Públicas de Esri



Teléfono celular: 301-693-2643



Correo electrónico: jpruchniewski@esri.com