Esri estrena un nuevo software de escritorio capaz de sintetizar de modo sencillo todas las fuentes de información

Al conectar datos dispares, ArcGIS AllSource permite que los responsables de la toma de decisiones dispongan de inteligencia práctica e integral.

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–En todo el mundo, los encargados de los análisis de inteligencia y los auditores de las organizaciones de seguridad nacional y seguridad pública deben utilizar múltiples fuentes de datos para realizar su labor. Cada vez más, las organizaciones recurren a la tecnología de los sistemas de información geográfica (GIS) para proporcionar el contexto de localización de sus datos. Con este enfoque geográfico, los profesionales pueden comprender lo que necesitan para llevar a cabo todo tipo de tareas, desde proteger los activos, las personas y los bienes hasta hacer frente a las ciberamenazas y mucho más.

Para dar apoyo a los usuarios de los servicios de inteligencia y seguridad nacional, Esri, el líder mundial en inteligencia de localización, ha lanzado ArcGIS AllSource, un nuevo software de escritorio que convierte los datos brutos en asistencia a la toma de decisiones a través de la combinación de datos de múltiples fuentes. Los analistas pueden aprovechar el análisis de vínculos incorporado, los mapas 2D y 3D, las líneas temporales, la explotación de imágenes, los gráficos y los videos para descubrir patrones, tendencias y relaciones en los datos que sirvan de base para la toma de decisiones.

«Conforme aumenta el alcance de los datos GIS en las organizaciones, los analistas de inteligencia y los auditores necesitan una herramienta que integre esa información con el resto de sus datos», explicó Patty Mims, directora de Desarrollo de negocios de Esri para el gobierno nacional global. «ArcGIS AllSource es esa herramienta. Aportamos el soporte de todo el sistema ArcGIS Enterprise, y las potentes capacidades de software analítico de escritorio que nuestros usuarios esperan de los productos GIS, a los profesionales de la inteligencia».

ArcGIS AllSource ha sido diseñado para profesionales de la inteligencia que trabajan en agencias civiles, organizaciones comerciales, fuerzas de seguridad y el ejército. Al integrarse con la infraestructura ArcGIS existente en la organización, AllSource ahorra tiempo a los analistas y reduce el gasto. Evidentemente, cumple las normas del sector, lo que permite a los profesionales compartir y aprovechar datos de un modo sencillo mientras trabajan con otros sistemas y aplicaciones.

«ArcGIS AllSource puede ampliarse, es específico y responde a los retos y necesidades diarios de los analistas», declaró Dan O’Leary, director de la oficina regional de Esri en Washington, DC. «Esto significa que los analistas pueden trabajar con un solo sistema para combinar sus fuentes de datos con la inteligencia geoespacial del resto de su organización, con herramientas específicas para la evaluación de amenazas, detección de fraudes, investigaciones, indicaciones y alertas. Los profesionales de la inteligencia pueden responder a preguntas, prever acontecimientos, difundir productos y apoyar operaciones utilizando la herramienta para analizar datos espaciales, temporales y otros datos de índole relacional».

Para obtener más información acerca de ArcGIS AllSource de Esri, visite go.esri.com/ArcGISAllSource/overview/pr.

