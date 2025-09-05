Esri establece Esri MX como un centro de innovación geoespacial para México con liderazgo local

REDLANDS, California--(BUSINESS WIRE)--Esri, líder global en inteligencia de ubicación, anunció hoy la creación de Esri Mexico (Esri MX), que se encargará de todos los productos y servicios de Esri que estaban en manos del antiguo distribuidor Sistemas de Información Geográfica Sociedad Anónima (SIGSA).





Fundado en 1980, SIGSA ha tenido un papel crucial en el trazado del escenario geoespacial mexicano: desde la fotogrametría temprana y la cartografía catastral hasta la distribución de soluciones de sistemas de información geográfica (GIS) de vanguardia en diversos sectores. Esri MX continuará operando bajo la dirección local, permitiendo que la empresa ofrezca soluciones personalizadas con mayor agilidad y autonomía para abordar los desafíos únicos de México.

“SIGSA ha sido uno de los colaboradores más confiables y orientados a la misión de Esri”, manifestó Jack Dangermond, presidente de Esri. “Con el lanzamiento de Esri MX, sentamos las bases de la excelencia y reafirmamos nuestro compromiso por empoderar a las comunidades, los gobiernos y las organizaciones en todo México. Esri MX llevará adelante el legado de innovación y servicio con un enfoque y un propósito renovados”.

Paola Salmán, que dirigió el negocio de Esri dentro de SIGSA durante varios años, ahora asumirá el cargo de propietaria mayoritaria y directora ejecutiva de Esri MX. Bajo su liderazgo, la organización ampliará el acceso a GIS, fomentará alianzas estratégicas e impulsará un cambio significativo en las industrias. SIGSA seguirá siendo un participante estratégico en el ecosistema de socios de Esri MX, al continuar brindando soluciones específicas para el sector y al ampliar el alcance de la tecnología ArcGIS.

“Se trata de un nuevo capítulo, uno que honra el pasado mientras abraza al futuro”, dijo Salmán. “Esri MX está comprometido con las soluciones geoespaciales adaptadas a nivel local que abordan los desafíos más apremiantes de México, desde la planificación urbana y la resiliencia ambiental hasta la seguridad pública y el desarrollo de infraestructura. Al estar alineados con los valores de ciencia, servicio y sostenibilidad de Esri, estamos listos para seguir trazando el futuro juntos”.

Esri MX, un centro de innovación geoespacial para la nación, ofrecerá capacidades GIS avanzadas para apoyar la toma de decisiones impulsada por datos, la eficiencia operativa mejorada y la resiliencia a largo plazo. La organización se compromete a atender a industrias tales como gobierno, servicios públicos, transporte, recursos naturales, educación y más.

Para obtener más información acerca de Esri MX, visite esri.mx.

