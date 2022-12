Esri es reconocido como líder en el Informe de análisis de riesgos climáticos de 2022 por una consultora independiente

REDLANDS, CA.–(BUSINESS WIRE)–Las organizaciones utilizan la tecnología moderna que aportan los sistemas de información geográfica (SIG) para comprender mejor los riegos del cambio climático y actuar en consecuencia. Gracias a la cartografía, el análisis y la visualización basados en el SIG, los líderes pueden evaluar costos y beneficios de sus planes, reducir los daños en los activos relacionados con el clima y tomar decisiones sostenibles, a pesar de la imprevisibilidad del clima. Esri, líder mundial que aplica los SIG y que usan muchas las empresas de la lista Fortune 500 y gobiernos de todo el mundo para mejorar sus prácticas de sostenibilidad, fue reconocido por la consultora independiente Forrester en el informe: The Forrester New Wave™: Climate Risk Analytics, del cuarto trimestre de 2022.

En el informe, realizado por la analista principal Renee Murphy, Esri recibió una calificación diferenciada, la máxima puntuación posible, en 9 de los 10 criterios, incluyendo “Procesamiento avanzado de datos”, “Visualización” y “Modelado de amenazas”.

Según el informe de Forrester afirma que Esri “ofrece la mejor visualización de datos y capacidades de procesamiento avanzadas” y que “la plataforma de Esri conecta a los proveedores de datos meteorológicos (NASA, NCAR, NOAA, etc.) y las operaciones empresariales”. El informe señala que “si tienes activos físicos que podrían verse afectados por el clima, Esri puede aportar los datos y procesos necesarios para orientar las oportunidades de resiliencia operativa”.

Jack Dangermond, fundador y presidente de Esri dijo: “Creemos que el reconocimiento de Forrester demuestra el compromiso de mucho tiempo de Esri para ayudar a que nuestros usuarios protejan el medio ambiente a la vez que desarrollan organizaciones resistentes”. Además, agregó: “A medida que los efectos del cambio climático se aceleran e intensifican, es más importante que nunca que los líderes adopten un enfoque geográfico para este problema mundial. Es parte de nuestra misión contribuir a su capacidad de afrontar los retos de la sostenibilidad con los mejores recursos tecnológicos”.

Por su parte, Dawn Wright, científico en jefe de Esri dijo: “Los efectos del cambio climático son reales en la naturaleza y claramente visibles a medida que se desarrollan y los vemos a nivel mundial”. “La cartografía y el análisis se están convirtiendo en elementos cruciales para comprender los riesgos que suponen estas amenazas, especialmente por su asociación con lugares concretos. Estamos muy contentos de proporcionar estas herramientas y poder contribuir a los esfuerzos globales que se hacen para reducir el riesgo climático”.

Para obtener más información, visita: esri.com/en-us/about/climate-change/overview.

