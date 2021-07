Esri elogia la Directiva de datos abiertos de la Unión Europea

Los nuevos requisitos legales permiten la colaboración entre la comunidad de los Sistemas de Información Geográfica de la UE

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–Esri, líder mundial en inteligencia de localización, ha elogiado hoy a la Unión Europea (UE) por su liderazgo en la aplicación de la Directiva (UE) 2019/1024 (Directiva de datos abiertos), cuyo objetivo es fomentar el uso transfronterizo de los datos reutilizables en Europa. Comprometerse con un marco político estandarizado de datos abiertos facilitará a los Estados miembro de la UE el acceso de forma confiable a conjuntos de datos de gran valor, como los datos geoespaciales, medioambientales, meteorológicos, estadísticos, de observación de la tierra, de movilidad y de propiedad de las empresas.

Los datos abiertos permiten ahora a los miembros utilizar servicios web de interfaz de programación de aplicaciones (application programming interface, API) para obtener accesos. Al ritmo sin precedentes al que crecen los datos en todas partes, el nuevo modelo permite un mercado europeo de datos abiertos único que beneficiará a todos los miembros.

“Agradecemos los esfuerzos de la Comisión Europea por liderar esta directiva, que permite un acceso transparente y gratuito a valiosos datos geoespaciales”, expresó Jack Dangermond, fundador y presidente de Esri. “El modo en que accedemos, procesamos y reutilizamos los datos influye de manera significativa en el desarrollo tecnológico y mejora nuestra vida cotidiana. Esta directiva permite a los usuarios europeos encontrar soluciones y promulgar políticas basadas en los datos para hacer frente a diferentes retos, desde el ámbito local hasta el ámbito mundial”.

A medida que los miembros de la UE ultiman la aplicación de la Directiva de datos abiertos, las herramientas geoespaciales deben apoyar los requisitos de interoperabilidad del catálogo de datos para los portales de datos abiertos de toda Europa. Para ampliar su apoyo a la directiva, Esri está ampliando las capacidades de las API de servicios web interoperables, los metadatos y los catálogos ArcGIS Hub. Mediante el uso de estándares abiertos internacionales, como el perfil de aplicación del vocabulario del catálogo de datos (Data Catalog Vocabulary Application profile, DCAT-AP), los clientes europeos pueden compartir datos que se ajusten a la nueva Directiva de datos abiertos y exponer más fácilmente su catálogo de datos abiertos y servicios web para su reutilización.

El hub ArcGIS es un sistema participativo que permite a las empresas, a los ciudadanos, a las comunidades, a las universidades y a las organizaciones no gubernamentales (ONG) aprovechar los datos abiertos y los análisis espaciales para las iniciativas políticas de colaboración. Los usuarios actuales de los Estados miembros de la UE, como en el caso del centro de datos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Irlanda, utilizan el hub ArcGIS para informar sobre el progreso del país con respecto a los ODS. El hub de los ODS de Irlanda destaca patrones espaciales, identifica tendencias y comparte datos comunitarios para ayudar a alcanzar esos objetivos.

La inclusión del DCAT-AP 2.0.1, junto con una arquitectura ampliable en el hub de ArcGIS, será una hoja de ruta para apoyar y guiar a los usuarios de tecnología geoespacial a medida que adoptan los requisitos legales de la Directiva de datos abiertos. Los datos geoespaciales son transformadores, y la Directiva de datos abiertos de la UE ha allanado el camino en pos de una mayor accesibilidad y transparencia. Los cambios inspirarán interesantes oportunidades de colaboración e innovación de los Estados miembros en toda Europa.

