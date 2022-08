Esri colabora con RB Rail AS para construir una infraestructura ferroviaria sostenible en la UE

Acuerdo empresarial permite a Railway crear un gemelo digital de operaciones

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–Los 870 kilómetros de Rail Baltica se dividen en varias secciones en cada uno de los tres países bálticos: Estonia, Letonia y Lituania. Un proyecto de infraestructura ferroviaria eléctrica en curso en la región, el propósito de Rail Baltica es proporcionar un servicio sostenible de pasajeros y carga entre los países participantes y mejorar las conexiones ferroviarias entre el centro y el norte de Europa. Para ayudar a los ingenieros a planificar, construir y administrar las tareas de mantenimiento en la realización de las mejoras, RB Rail AS y Esri, el líder mundial en inteligencia de localización, firmaron un acuerdo empresarial para integrar el software del sistema de información geográfica (GIS) en todas las unidades del proyecto.

“A medida que avanza el proyecto Rail Baltica, la cantidad de datos que deben administrarse crece significativamente, al igual que las necesidades de sus usuarios de GIS, por lo que el acuerdo empresarial de Esri fue una elección natural a favor de garantizar el fortalecimiento de las capacidades de GIS en el proyecto Rail Baltica”, dijo Raitis Bušmanis, jefe del departamento de Diseño y Construcción Virtual de RB Rail AS, la empresa conjunta de Rail Baltica.

El software ArcGIS de Esri se utilizará como un centro de conexión y todos los datos de activos se almacenarán y manejarán en una base de datos espacial unificada. El sistema también servirá como base para implementar el gemelo digital Rail Baltica, un modelo virtual de toda la infraestructura operativa del ferrocarril.

“La tecnología GIS es universal y permite la integración de varios formatos de datos y el fácil intercambio de información con los socios del proyecto, por ejemplo, para revisar datos de diseño, monitorear el progreso de la construcción, realizar un seguimiento de los plazos y administrar y mantener registros de activos”, continuó Bušmanis. “Creemos que recopilar los datos de diseño y construcción durante esas etapas tendrá un gran beneficio durante las fases de operación y mantenimiento, haciéndolas más eficientes y rentables. Los datos estructurados y de buena calidad son componentes clave para garantizar las operaciones sostenibles de la infraestructura digital de Rail Baltica, y las soluciones ArcGIS de Esri pueden ayudarnos a lograrlo”.

El enfoque geográfico holístico que traerá el nuevo sistema GIS también permite que el personal ferroviario haga los ajustes necesarios casi en tiempo real y planifique las rutas para que tengan un menor impacto ambiental.

“Estamos orgullosos de firmar este acuerdo con RB Rail AS, que representa la aplicación de GIS en toda su empresa como la base de un sistema de sistemas”, dijo Ian Koeppel, líder de desarrollo comercial internacional de Esri para los mercados de transporte en Europa. “Permitir que estos grandes proyectos internacionales creen gemelos digitales con inteligencia de ubicación es un gran paso hacia la construcción de una red de infraestructura europea sostenible”.

Acerca de Rail Baltica

Rail Baltica es el mayor proyecto de infraestructura ferroviaria en la historia de los Estados bálticos y ofrece oportunidades únicas al unir Estonia, Letonia y Lituania con un ferrocarril de vía estándar y a conectar con Polonia y más allá. La nueva línea de uso mixto, que une el eslabón perdido del corredor de la red central del Mar del Norte y el Báltico, admitirá una variedad de servicios de pasajeros y carga, conectando ciudades, pueblos, puertos y aeropuertos y prestando servicios tanto a personas como a empresas.

Acerca de Esri

Esri, líder mundial del mercado en software de sistemas de información geográfica (GIS), inteligencia de localización y mapeo, ayuda a los clientes a desplegar todo el potencial de los datos para mejorar los resultados operativos y comerciales. Fundado en 1969 en Redlands, California, EE. UU., el software de Esri se implementa en más de 350 000 organizaciones a nivel mundial y en más de 200 000 instituciones en América, Asia y el Pacífico, Europa, África y Oriente Medio, incluidas las compañías Fortune 500, las agencias gubernamentales, las organizaciones sin fines de lucro y las universidades. Esri cuenta con oficinas regionales, distribuidores internacionales y socios que brindan asistencia local en más de 100 países en seis continentes. Con su compromiso pionero con la tecnología de información geoespacial, Esri diseña las soluciones más innovadoras para la transformación digital, la Internet de las Cosas (IoT) y los análisis avanzados. Visítenos en esri.com.

