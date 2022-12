Esri colabora con el Centro de Ginebra para el Desminado en tecnología de mapeo de explosivos

El Centro Internacional de Ginebra para el Desminado Humanitario firma un memorándum de acuerdo con Esri

REDLANDS, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Las organizaciones humanitarias que tienen la tarea de remover minas terrestres y otros artefactos explosivos confían cada vez más en la tecnología digital. La gestión de información moderna ahora sirve como una base para las operaciones de desminado. Para respaldar estos esfuerzos, Esri y el Centro Internacional de Ginebra para el Desminado Humanitario (GICHD) han renovado y expandido su asociación a través de un memorándum de acuerdo (MOU). Como resultado, las organizaciones humanitarias podrán usar la tecnología del sistema de información geográfica (GIS) líder en el mundo de Esri para mapear los artefactos explosivos para despejarlos con más precisión y, finalmente, ayudar a las personas a regresar a sus hogares y usar sus tierras de forma segura.

“A lo largo de casi dos décadas de asociación con Esri, hemos aplicado GIS al desminado humanitario, un problema intrínsecamente geográfico” dijo Steve Hellen, presidente de gestión de información, GICHD. “La tecnología y la experiencia de Esri nos permiten ayudar a los socios a evaluar la naturaleza y la medida de los peligros, cómo afectan a las personas y cómo priorizar el despeje para el mayor impacto”.

El acuerdo promueve el apoyo de Esri para modernizar el Sistema de Gestión de la Información para la Acción Minera (IMSMA), la plataforma insignia de GICHD, utilizada por más del 80 % de los programas de acción minera nacionales y de las Naciones Unidas en todo el mundo. Construida con el software de GIS de Esri, la plataforma sirve un propósito crítico en el proceso de desminado: proveer acceso a información a un mayor rango de partes interesadas, así como también una visualización e informes a tiempo real sobre la medida de contaminación en ubicaciones específicas.

“Es un honor apoyar al GICHD en su misión de abordar este desafío humanitario único, el cual afecta a personas en más de 60 países y territorios en todo el mundo”, dijo Jack Dangermond, fundador y presidente de Esri. “Esta asociación proveerá a las organizaciones una mayor consciencia situacional de los peligros que buscan eliminar en todo el mundo y las ayudará a salvar vidas”.

A través del MOU, Esri y el GICHD apuntarán a aumentar la capacidad y las habilidades del GIS en reducción de riesgos por artefactos explosivos y otras áreas humanitarias. Esta colaboración también incluirá desarrollo del curso, la promoción de alfabetismo geoespacial y el acceso a experiencia con el GIS.

“Estamos convencidos de que el conjunto de herramientas de ArcGIS de Esri es lo que mejor se amolda a nuestro sector y estamos encantados de seguir construyendo nuestra relación con Esri” dijo el embajador Stefano Toscano, director del GICHD.

Para obtener más información sobre cómo las herramientas del GIS pueden ayudar a las organizaciones humanitarias a cumplir con sus misiones, visite esri.com/en-us/industries/humanitarian/overview.

Acerca del GICHD

El GICHD trabaja para reducir el riesgo para las comunidades causado por los artefactos explosivos, con un enfoque en las minas terrestres, las municiones en racimo y las reservas de municiones. Como un centro de experiencia y conocimiento reconocido internacionalmente, el GICHD ayuda a las autoridades nacionales, las organizaciones internacionales y regionales, las ONG y los operadores comerciales en alrededor de 40 estados y territorios afectados a desarrollar y profesionalizar la acción minera y la gestión de municiones. Los servicios variados del Centro salvan vidas, facilitan el regreso seguro de las poblaciones desplazadas y promueven el desarrollo pacífico y sostenible.

Para obtener más información sobre el GICHD, visite gichd.org.

Acerca de Esri

Esri, el líder global en el mercado en el software, la inteligencia de ubicación y el mapeo del sistema de información geográfica (GIS) ayuda a los clientes a desbloquear el potencial máximo de los datos para mejorar los resultados operacionales y de negocios. Fundado en 1969, en Redlands, California, EE. UU., el software de Esri se despliega en más de 350.000 organizaciones en todo el mundo y en más de 200.000 instituciones en las Américas, Asia y el Pacífico, Europa, África y el Medio Oriente, que incluye empresas de Fortune 500, agencias gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y universidades. Esri tiene oficinas regionales, distribuidores internacionales y socios que proveen apoyo local en más de 100 países en seis continentes. Con su compromiso pionero con la tecnología de información geoespacial, Esri diseña las soluciones más innovadoras para la transformación digital, el Internet de las cosas (IoT) y el análisis avanzado. Visítenos en esri.com.

