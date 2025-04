Esri ayuda a publicar información actualizada sobre rutas cerradas a las aplicaciones de mapas de los consumidores

Los usuarios de ArcGIS pueden brindar datos sobre rutas cerradas a Apple Maps y TomTom para ayudar a mejorar los traslados de los automovilistas

REDLANDS, California.--(BUSINESS WIRE)--Esri, líder mundial en tecnología de SIG e inteligencia de localización, ha mejorado su famoso programa Community Maps Program para que los usuarios puedan compartir información sobre las rutas cerradas con mucha más facilidad usando la solución Road Closures. Esta nueva solución está en ArcGIS de Esri, la plataforma geoespacial líder y más completa y sirve como puente entre los organismos gubernamentales que gestionan las actualizaciones puntuales sobre las rutas y el público, que recurre a las aplicaciones de mapas para navegar en tiempo real.





Miles de usuarios del software ArcGIS de Esri, entre ellos, los gobiernos estatales y locales y las agencias cartográficas nacionales, generan y comparten datos fidedignos y precisos sobre las rutas a través de su programa Community Maps Program y ahora también pueden compartir datos en directo sobre las rutas que estén cerradas. Ahora ya pueden hacerlo directamente en las aplicaciones de los proveedores de mapas de consumo, en particular, Apple Maps y TomTom, para que puedan actualizarlos con esta importante información.

"Gracias al programa de mapas comunitarios de Esri, Community Maps Program, llevamos más de una década recopilando datos fidedignos sobre la infraestructura urbana, aportados por la comunidad ArcGIS", señaló Deane Kensok, director tecnológico de contenidos de ArcGIS en Esri. "Nos llena de satisfacción poder ampliar el programa para incluir datos sobre el cierre de las rutas y ayudar a nuestra comunidad de usuarios a que esta información crucial sea más fácil de consultar para los proveedores de mapas de consumo con los que estamos trabajando y que pueda llegar al mayor número de personas posible".

Uno de los aspectos más destacados de esta solución es que es muy simple y fácil de usar. La solución Road Closures proporciona una experiencia de baja fricción para que todos los gobiernos, sin importar su tamaño, puedan cartografiar, gestionar y difundir fácilmente cuando haya carreteras cerradas, peligros y desvíos relacionados con eventos especiales, obras, emergencias y demás interrupciones del tránsito. Todos los usuarios actuales de ArcGIS pueden usar esta funcionalidad sin costo adicional.

"Con el programa Community Maps y la solución Road Closures, cambia la forma en que nuestra ciudad gestiona los cierres de rutas, porque además facilita el intercambio de información sobre problemas viales en beneficio de todos los miembros de nuestro gobierno municipal", aseguró Jim Alberque, responsable de SIG y tecnologías emergentes de la ciudad de Raleigh (Carolina del Norte). "El proceso de introducción de datos es sencillo y familiar y por eso, muchos miembros del personal de municipalidad pueden contribuir. Al recopilar datos de distintas partes de la ciudad y compartirlos con las aplicaciones cartográficas de consumo de forma inmediata, les brindaremos a nuestros residentes mejor información para que puedan trasladarse con seguridad y rapidez".

La solución Road Closures es una de las diversas soluciones listas para usar que trae ArcGIS. Estas soluciones específicas del sector ayudan a las organizaciones a aprovechar los SIG para mejorar las operaciones, adquirir nuevos conocimientos y mejorar los servicios que prestan. Para obtener más información sobre la solución Road Closures de Esri, visite esri.com/en-us/c/product/share-road-closures.

