Esri avanza en las soluciones de drones seguros con el aparato de la lista Blue UAS, aprobado por el gobierno federal

La aplicación geoespacial de planificación de vuelos y captura de datos de drones ya es compatible con el «Astro Max» de Freefly.

REDLANDS, California--(BUSINESS WIRE)--En el tan dinámico sector de los drones, el cumplimiento de la normativa federal y el uso de tecnología avanzada son esenciales para seguir siendo competitivos. Esri, líder mundial en inteligencia de localización, es ahora compatible con el dron Astro Max, el primer dron de la lista Blue UAS autorizado y conforme a la NDAA que se integra con la aplicación ArcGIS Flight de Esri.





Desarrollado por Freefly Systems, socio de Esri, el Astro Max es un dron de fabricación estadounidense que cumple las estrictas normas de seguridad y rendimiento de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) y la iniciativa Blue UAS de la Unidad de Innovación de Defensa (DIU, por sus siglas en inglés). Este dron industrial compacto y potente mejora las capacidades de los usuarios gubernamentales y empresariales con ArcGIS Flight.

«Con esta integración, no nos limitamos a satisfacer las demandas de los clientes federales, también nos adelantamos a las posibles normativas a nivel federal», comentó Brent Pierce, ingeniero jefe de producto de ArcGIS Flight. «Este paso proactivo refuerza el compromiso de Esri con el éxito de nuestros usuarios y consolida el liderazgo de nuestra empresa en el sector de la cartografía con drones al proporcionarles una solución fluida y segura para las operaciones con drones».

Con la aplicación móvil ArcGIS Flight, los pilotos de UAS, especialmente los que vuelan en misiones para el gobierno de los Estados Unidos, pueden controlar drones de forma autónoma, capturar imágenes de alta calidad y mejorar el conocimiento de la situación. También pueden compartir fácilmente la información de vuelo con las principales partes interesadas y recopilar video geoespacial, con datos de ubicación y orientación. Este enfoque racionalizado aumenta la eficacia operativa y garantiza que los clientes gubernamentales dispongan de una solución segura e integrada para sus misiones críticas.

El apoyo de Esri al Astro Max es un hito importante en la industria de los drones. Proporciona a las agencias y organizaciones gubernamentales una solución de drones confiable, segura y de alto rendimiento que cumple los más altos estándares de seguridad y conformidad.

Para obtener más información sobre ArcGIS Flight, visite esri.com/arcgis-blog/products/flight/imagery/introducing-arcgis-flight/.

