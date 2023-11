Esri avanza en la plataforma ArcGIS

Las mejoras de la plataforma como servicio de Esri ayudarán a desarrolladores y empresas a crear soluciones de forma más eficaz y segura

REDLANDS, Calif.–(BUSINESS WIRE)–En 2021, Esri, líder mundial en inteligencia de localización, lanzó ArcGIS Platform, una plataforma geoespacial como servicio (PaaS) para que los desarrolladores integren funciones de localización en sus aplicaciones, sistemas empresariales y productos. Ahora, la empresa añade dos nuevos servicios mejorados a la plataforma ArcGIS para aumentar la facilidad, rapidez, rentabilidad y seguridad con que los usuarios podrán alcanzar estos objetivos para sus organizaciones.





Entre los nuevos servicios figuran los siguientes:

Places: acceda a datos de puntos de interés que abarcan una variedad de criterios basados en la ubicación y los atributos, que describen características de los entornos construidos y naturales de la Tierra. Esto incluye ubicaciones comerciales, instalaciones públicas y paisajes. Places ofrece información sobre lo que atrae a la gente a un lugar y ayuda a la selección de emplazamientos, el análisis de mercado y la planificación de la distribución.

acceda a datos de puntos de interés que abarcan una variedad de criterios basados en la ubicación y los atributos, que describen características de los entornos construidos y naturales de la Tierra. Esto incluye ubicaciones comerciales, instalaciones públicas y paisajes. Places ofrece información sobre lo que atrae a la gente a un lugar y ayuda a la selección de emplazamientos, el análisis de mercado y la planificación de la distribución. Data Hosting: benefíciese de una solución sencilla y segura para almacenar, gestionar y acceder a datos basados en la ubicación. Con la propiedad de sus datos, los desarrolladores pueden crear capas y servicios alojados, lo que permite a los usuarios consultar, editar y analizar datos dentro de las aplicaciones.

La Plataforma ArcGIS también incluye ahora la última versión del servicio de estilos de mapas base. Esta colección global de estilos de mapas listos para usar sirve de base para aplicaciones a las que los desarrolladores pueden acceder con idiomas y geografías localizados para satisfacer sus necesidades únicas. Las actualizaciones incluyen un nuevo punto final de URL fácil de usar; acceso a más de 50 estilos diferentes de mapas base de ArcGIS y OpenStreetMap; y la posibilidad de mostrar etiquetas de lugar localizadas en todo el mundo en más de 30 idiomas.

“Los nuevos servicios mejorados que se añadieron a la plataforma ArcGIS permitirán a los desarrolladores crear sus aplicaciones más rápidamente sin salirse del presupuesto, lo que dará a las organizaciones a las que prestan apoyo la confianza necesaria para expandirse”, afirma David Cardella, jefe de producto de Esri para tecnologías de desarrolladores. “Places proporciona a los desarrolladores acceso bajo demanda a más de 1000 categorías de datos de Places, mientras que Data Hosting permite a desarrolladores y empresas almacenar sus datos de forma segura como un servicio, conservar la propiedad de sus datos y reducir el costo de mantenimiento”.

La Plataforma ArcGIS ofrece a los desarrolladores acceso directo a los potentes servicios de localización de Esri mediante las API y los marcos web de su elección. Al escalar con los desarrolladores y sus aplicaciones, la plataforma ArcGIS permite a los clientes aprovechar el mismo marco y los mismos servicios tanto si dan soporte a docenas como a millones de usuarios.

Para obtener más información sobre la Plataforma ArcGIS y cómo ofrece servicios de localización de bajo costo y alta calidad a los desarrolladores, visite go.esri.com/Platform-Learn-More.

Acerca de Esri

Esri, líder mundial del mercado de software de sistemas de información geográfica (SIG), inteligencia de localización y cartografía, ayuda a sus clientes a liberar todo el potencial de los datos para mejorar los resultados operativos y empresariales. Fundada en 1969 en Redlands, California, EE. UU., el software de Esri está implantado en cientos de miles de organizaciones de todo el mundo, incluidas empresas de la lista Fortune 500, organismos gubernamentales, instituciones sin fines de lucro y universidades. Esri cuenta con oficinas regionales, distribuidores internacionales y socios que ofrecen asistencia local en más de 100 países de los seis continentes. Con su compromiso pionero con la tecnología y el análisis geoespacial, Esri diseña las soluciones más innovadoras que aprovechan un enfoque geográfico para resolver algunos de los problemas más complejos del mundo situándolos en el contexto crucial de la localización. Visítenos en esri.com.

Copyright © 2023 de Esri. Todos los derechos reservados. Esri, el logotipo del globo terráqueo de Esri, The Science of Where, ArcGIS, esri.com y @esri.com son marcas comerciales, marcas de servicio o marcas registradas de Esri en Estados Unidos, la Comunidad Europea o ciertas otras jurisdicciones. Otras empresas y productos o servicios mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales, marcas de servicio o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Jo Ann Pruchniewski



Relaciones públicas, Esri



Teléfono móvil: 301-693-2643



Correo electrónico: jpruchniewski@esri.com