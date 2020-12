Esri Adquiere Zibumi para Mejorar las Capacidades de Visualización 3D

El nuevo centro de I+D de Ankara ayudará a los usuarios a conectar fotogrametría innovadora a sistemas de información geográfica (geographic information system, GIS)

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–Esri, líder global en inteligencia de ubicación, anunció hoy la adquisición de Zibumi Yazılım Bilişim Tasarım Arge Sanayi Ticaret S.A. (“Zibumi”), compañía de desarrollo de software con sede en Turquía.

Los productos de Zibumi, reconocidos por sus métodos únicos y automatizados de creación de datos 3D, se entregaron a sus clientes como la familia de aplicaciones “CitiGenius”. El equipo de desarrollo de software de Zibumi, con sus sólidas conexiones con instituciones académicas y con usuarios de GIS, servirá como núcleo del nuevo centro de I+D de Esri en Ankara, Turquía.

“Vemos la integración de nuestro equipo de software a Esri como el siguiente paso lógico en nuestro compromiso continuo con el mapeo general y la comunidad de GIS en todo el mundo”, afirmó Erdal Yilmaz, director del centro de I+D de Esri en Ankara, Turquía.

Zibumi, reconocido en Turquía y la región circundante, es un desarrollador de capacidades innovadoras de visualización, análisis y simulación que aprovecha los motores de juegos, que Zibumi conecta de manera eficaz a datos geoespaciales 3D. Adquirir Zibumi ayudará a impulsar el software de Esri en las áreas de visualización y simulación 3D y también expandirá la integración continua de tecnologías de motores de juegos en ArcGIS.

“Estamos muy entusiasmados de que el equipo de Zibumi se una nosotros como el centro de I+D más nuevo de Esri”, afirmó Sud Menon, director de desarrollo de software de Esri. “Existe una fuerte sinergia entre su trabajo y nuestros avances continuos para los usuarios en las áreas de GIS 3D, motores de juegos y fotogrametría para el mapeo de precisión y la captura de la realidad, y esperamos ansiosos sus contribuciones”.

“Tenemos un profundo respeto por el equipo de desarrollo de software de Ankara y vemos esto como una forma de complementar y ampliar nuestra tecnología y nuestros servicios”, sostuvo Jack Dangermond, fundador y presidente de Esri. “La adquisición de Zibumi le proporcionará al equipo de desarrollo de software de Esri nuevas capacidades para integrar el modelado físico a nuestras aplicaciones avanzadas, al tiempo que ampliará nuestro equipo de desarrollo mediante la creación de un nuevo laboratorio en Ankara”.

Esri, líder mundial del mercado en software de sistemas de información geográfica (GIS), inteligencia de ubicación y mapeo, ayuda a los clientes a desplegar todo el potencial de los datos para mejorar los resultados operativos y comerciales.

