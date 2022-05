Esposo de una de las maestras ultimadas en el tiroteo en Uvalde, Texas, muere de un infarto

Joe García, esposo de una de las maestras ultimadas en el tiroteo en Uvalde, Texas, murió este jueves de un infarto, dejando cuatro hijos huérfanos y sumando dolor a la tragedia registrada el martes en un centro escolar de primaria.

García, era pareja de Irma García, profesora asesinada el martes por Salvador Ramos, joven de 18 años que asaltó un aula de clases y mató a 21 personas, entre ellos 19 menores de 10 años de edad.

“Ha fallecido de un ataque al corazón”, confirmó el sobrino de la maestra ultimada en el tiroteo en su cuenta de Twitter. En el mensaje se atribuye la muerte al dolor por la pérdida de su esposa.

“EXTREMADAMENTE desgarrador y vengo con un profundo dolor para decir que el esposo de mi tía Irma, Joe García, falleció debido al dolor, realmente no tengo palabras para saber cómo nos sentimos todos, POR FAVOR OREN POR NUESTRA FAMILIA, Dios tenga misericordia de nosotros. esto no es fácil”, escribió.

EXTREMELY heartbreaking and come with deep sorrow to say that my Tia Irma’s husband Joe Garcia has passed away due to grief, i truly am at a loss for words for how we are all feeling, PLEASE PRAY FOR OUR FAMILY, God have mercy on us, this isn’t easy pic.twitter.com/GlUSOutRVV

