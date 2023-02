Esposa de Dani Alves le pide el divorcio y denuncia acoso en sus redes sociales

La esposa del jugador brasileño, Dani Alves solicitó el divorcio y denunció acoso en sus redes sociales, derivadas de las acusaciones que enfrenta el futbolista.

Según la prensa española, la modelo se arrepintió de haberlo apoyado luego que se enteró de una serie de contradicciones en el caso.

Hace unos días, Joana Sanz borró de sus redes sociales todo registro de sus fotografías y un sentido mensaje que había expresado a Alves.

“Joana Sanz le pidió el divorcio a través de su grupo de abogados”, informó uno de los programas de farándula destacado en España.

El Programa de Ana Rosa asegura que la modelo solicitó ver al jugador, pero él no quiso. Esto despertó las alarmas en Sanz.

De acuerdo con el programa, los abogados del jugador no han dado una respuesta; la cual tardaría porque están enfocados en obtener su libertad condicional.

La petición de divorcio se da luego que Sanz se enfrentó al mundo asegurando que sabía quién era Dani Alves. “Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí y yo sé lo respetuoso que es, porque ni cuando me estaba conociendo me faltó el respeto”.

Además, aseguró ver cómo las mujeres se acercan, llamándolas atrevidas y que sin descaro en su presencia se le ofrecen. “Si lo hacen en mi presencia no me quiero imaginar cuando no estoy”.

El jugador brasileño busca defenderse en libertad de las acusaciones de agresión sexual que presentó una joven en Barcelona.

La defensa del deportista presentó un recurso para su excarcelación de más de veinte folios.