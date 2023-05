Esposa de Dani Alves fue expulsada de su casa de Barcelona

Medios españoles han informado que Joana Sanz fue expulsada de la casa que compartía con Dani Alves en Barcelona.

Fue la familia del jugador, acusado de violación, que le pidió a la modelo mudarse de residencia luego de confirmar el divorcio.

Aunque Joana no ha confirmado ni negado la información, se verificó que la modelo ya no está viviendo en la casa que compartió con Dani.

“La familia de Alves no quiere tenerla cerca luego que decidera separarse de él, en medio del proceso judicial al que él se encuentra”, aseguran los medios sobre la información de que Joana fue expulsada.

El programa español Fiesta aseveró que tanto Dani como su familia intentaron hacer que la modelo y empresaria firmara un acuerdo de confidencialidad.

Ante la negativa de Sanz decidieron sacarla de la vivienda y desvincularse completamente de ella.

El 16 de marzo, la modelo confirmó su separación por medio de una carta escrita de puño y mano.

En ese momento, Sanz jamás imaginó ser expulsada de la vivienda que compartía el jugador.

“Me encantaría que las líneas aquí escritas sean de amor y felicidad, pero no es el caso. Han sido meses horribles, no los más duros de mi vida, porque he enfrentado muchas tormentas, pero sí muy oscuras y dolorosas”, resaltó en aquel momento.

Dani Alves se encuentra en prisión y de ser encontrado culpable podría pasar 12 años de cárcel.