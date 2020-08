Vanessa Bryant : ‘Siempre quise irme yo primero’ para no pasar este dolor

Con un sentido mensaje en su cuenta de Instagram, Vanessa Bryant recordó el dolor que sufre desde la muerte del astro del baloncesto Kobe Bryant y a su hija Gigi, fallecidos en un fatal accidente de aéreo en Estados Unidos.

El posteo fue parte de la conmemoración del día del natalicio de quien era la leyenda de los Lakers y que perdió la vida el pasado 26 de enero.

“Feliz cumpleaños, te quiero y te echo de menos más de lo que nunca podré explicar”, dice el mensaje de Vanessa Bryant a siete meses de la muerte que dejó dolor y luto no solo en la familia, sino que en el mundo por tratarse de una importante figura del baloncesto.

Vanessa Bryant, en su mensaje también hizo referencia a su deseo de celebrar el cumpleaños con su hija Gigi, haciéndole una tarta o su comida favorita; remembrando momentos vividos en familia.

El mensaje de Vanessa Bryant en su Instagram por el cumpleaños de Kobe. 😭💔 pic.twitter.com/z24Z51pMYy — Sexto Hombre (@6toHombreLATAM) August 23, 2020

“Estoy enfadada por no haberme ido primero, siempre quise irme yo primero para, egoístamente, no tener que pasar por este dolor que me parte del corazón”, agrega el posteo en su cuenta privada.

El aparatoso accidente donde falleció el astro, su hija y siete personas más ocurrió el 26 de enero cuando el helicóptero en el que viajaban se precipitó por el mal estado del clima.

El trágico incidente ocurrió en Los Ángeles cuando se dirigían a un juego de su hija Gigi, quien había heredado el legado deportivo de su padre.