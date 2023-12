Espectaculares imágenes de Urano son reveladas por la NASA

Las espectaculares imágenes de Urano se han convertido en tendencia en las redes sociales luego que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) las mostrara al mundo.

El observatorio espacial detalló que las imágenes las captó el telescopio James Webb, mostrando un gigante hielo que gira sobre sí mismo.

“Se ha fijado recientemente la mirada en el inusual y enigmático Urano, un gigante de hielo que gira sobre sí mismo, captando un mundo dinámico con anillos, lunas, tormentas y otras características atmosféricas, incluido un casquete polar estacional”, destaca el comunicado de la NASA.

Agregan que las nuevas fotografías de Urano muestran sus tenues anillos interior y exterior, incluyendo el esquivo anillo Zeta, que es el más tenue y difuso de los cercanos a ese cuerpo celeste.

También se ven detalles de las 27 lunas conocidas del planeta, algo que ha fascinado a los científicos, que aseguran que se estudiará más de cerca el planeta.

“Se está revelando un extraño y dinámico mundo de hielo lleno de interesantes características atmosféricas”, dijeron expertos en el comunicado publicado por la NASA.

Las imágenes serán analizadas para ayudar a desentrañar los efectos estacionales y meteorológicos que influyen en las tormentas de Urano.

Al respecto, se indicó que lo que se busca es ayudar a los astrónomos a comprender la compleja atmósfera del planeta de hielo.

Para los científicos, el planeta puede servir de referencia para estudiar los casi 2,000 exoplanetas que tiene un tamaño similar y que se han descubierto en la Vía Láctea.

“Podría mejorar la comprensión de nuestro sistema solar en su conjunto, gracias a la incomparable resolución y sensibilidad infrarroja del James Webb”, se destacó sobre las imágenes de Urano.

Se destacó que los astrónomos pueden ver ahora al planeta y sus características únicas con una claridad sin precedentes.

Seen here by Webb, ice giant Uranus is a dynamic world with rings, moons, storms, extreme seasons, and more. Webb’s sensitivity has even captured the close-in Zeta ring, faint, diffuse, and elusive. https://t.co/T85e7JHwrm pic.twitter.com/R38XPfx7uv

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) December 18, 2023